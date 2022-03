Financial Times: «Betydelig fremgang» om fredsavtale

Financial Times skriver de har snakket med tre personer involvert i fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland og at det er gjort «betydelig fremgang».

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Basert på de tre personene melder avisen at det er gjort «betydelig fremgang» på en tentativ femtenpunkts plan for fred, inkludert våpenhvile og russisk tilbaketrekning - hvis Ukraina erklærer seg nøytrale og går med på begrensninger for sine militære styrker.

Financial Times skriver at utkastet til denne femten punkt lange avtalen ville innebåret at Ukraina gir avkall på ambisjoner om medlemskap i Nato. At de beholder en egen hær, men ikke er vertskap for utenlandske militærbaser eller våpen. Til gjengjeld: At Ukraina får beskyttelse, eller sikkerhetsgarantier, fra allierte som USA, Storbritannia og Tyrkia, siterer Financial Times de tre kildene på.

I en uttalelse publisert på Telegram onsdag understreker den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak at Ukraina må ha sikkerhetsgarantier på plass.

-- Vi foreslår en ukrainsk modell for sikkerhetsgarantier, som innebærer umiddelbar og lovfestet deltagelse fra en rekke garantist-land i konflikten på Ukrainas side, hvis noen igjen gjør inngrep i Ukrainas territorielle integritet, sier Podoljak til Financial Times.

På Telegram skriver Podoljak at de som skriver under på disse garantiene ikke kan bli stående på sidelinjen hvis Ukraina blir angrepet, «som i dag», men tar en aktiv rolle på Ukrainas side i konflikten og gir umiddelbar tilførsel av våpen. Og de ønsker også garantier for at luftrommet blir stengt av allierte under et eventuelt angrep i fremtiden.

Dmitrij Peskov, talsperson for Kreml og den russiske presidenten, sa onsdag at ideen om Ukraina som et demilitarisert land med sin egen hær, som Østerrike og Sverige, kan bli sett på som et kompromiss. Den ukrainske presidentens rådgiver Mikhail Podoljak svarte dog at Ukraina nå er i direkte krig med Russland og at den eneste modellen for en løsning må være ukrainsk.

Et annet spørsmål i forhandlingene er hva som skal skje med Krim-halvøya og områdene i Donetsk og Luhansk som russiskstøttede separatiststyrker tok kontroll over i 2014. Ukrainske Podoljak sier ifølge Financial Times at enhver avtale må innebære at russiske styrker trekker seg ut av områdene de har tatt siden invasjonen startet 24. februar.