HUSKER MASSAKRENE: De 86 år gamle venninnene Alicja Petyniak og Janina Konopacka husker andre verdenskrig og massakrene i øst. Men det kan ikke komme i veien for å hjelpe i dag. Her står de sammen med Bogumila Sobon (67)

Eldrehjem åpner dørene for flyktninger: − Vi må glemme historien

WARSZAWA (VG) På et polsk eldrehjem bor ukrainske flyktninger og polske eldre vegg i vegg. De som husker andre verdenskrig, lar det som skjedde da høre til historien.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Over 2,8 millioner mennesker har til nå flyktet fra krigen i Ukraina, melder FN mandag.

Den aller største delen har flyktet til nabolandet Polen. På flyktningmottakene i grenselandsbyene står kvinner og barn i kø for å busses videre inn i landet.

På mange av bussene står det Warszawa.

Her blir ukrainske flyktninger møtt med åpne armer. Et av stedene som har valgt å ta dem imot, gi dem gratis rom og mat, er et eldrehjem utenfor Warszawa.

I et av oppholdsrommene treffer vi de 86 år gamle venninnene Alicja Petyniak og Janina Konopacka.

– Det er så trist det som har skjedd med dem, sier Janina om flyktningene som har flyttet inn.

– Vi er glad for at de er her. Vi smiler og gir dem klemmer, sier de.

Grusomme massakre

Men Polens åpne armer hadde ikke trengt å være en selvfølge

Mellom 1943 og 1945 utførte ukrainske soldater massakrer i Volhynia, en region som den gang var nazi-okkupert, men som i dag tilhører Ukraina. Polske historikere mener dødstallene kan ha vært så høye som 100.000, mens ukrainerne sier mellom 20- og 30.000, skriver The New York Times.

Så sent som i 2016, anerkjente det polske parlamentet massakrene som folkemord, en betegnelse ukrainerne benekter.

De to venninnene var tre og fire år da krigen brøt ut. Janina forteller at Stalin-regimet sendte henne til en leir i Sibir, i dagens Kasakhstan.

– Vi var sultne hele tiden, husker Janina.

Hun forteller at ektemannen hennes kom fra Volhynia-regionen, hvor så mange polakker ble drept av ukrainerne.

– Men vi må glemme historien. Det var en annen tid. Vi må hjelpe ukrainerne nå, sier Janina.

– Vi må ikke gi dagens ukrainerne skylden for hva som skjedde for over 70 år siden! utbryter Alicja.

FLYKTET MED KREFT: Halina (64), datter Lyudmila (42) og hennes tre sønner Illia (15), Kyrylo (13) Renat (4) flyktet fra Kyiv. Lyudmila har kreft.

Måtte redde barna

På et av gamlehjemmets loft, treffer vi en familie fra Kyiv. Her har mor Halina (64), datter Lyudmila (42) og hennes tre sønner Illia (15), Kyrylo (13) Renat (4) bodd siden de flyktet fra krigen i starten av mars.

De er her sammen med 19 år gamle Sofiia Maksymyshyn, også fra Kyiv. En drøy uke før VG møtte henne våknet hun til krig.

– Jeg lå og sov etter jobb. Da våknet bestemoren min meg og ropte: «Det er krig!». Da begynte jeg å skjelve, sier Sofiia.

VIL HJEM: Før krigen drømte 19 år gamle Sofiia Maksymyshyn om å jobbe i Polen. Nå drømmer hun om å reise hjem igjen til Kyiv.

Storfamilien, som er enormt takknemlig for den polske hjelpen, flyktet fra leiligheten i den ukrainske hovedstaden 3. mars.

Da hadde de sittet i boligblokkens bomberom i en uke allerede. Alarmen gikk konstant.

– Da vi skjønte at byen kom til å bli utbombet, bestemte vi oss for å dra, sier Halina.

– Hvis ikke det hadde vært for barna, og at vi måtte beskytte dem, så hadde jeg bare fryst til å sittet der. Vi var livredde, gråter Lyudmila.

Ektemannen til Lyudmila kjørte dem mot grensen, en tur som skulle bli veldig lang fordi de måtte unngå områder som allerede var truffet av bomber.

FÅR TIDEN TIL Å GÅ: 13 år gamle Kyrylo sitter i sengen på loftet på gamlehjemmet. Mobilen er en god venn å ha mens man er på flukt.

Redd for kreftdød

På vei mot Polen hylgråt Lyudmila, som nylig hadde gått gjennom kreftbehandling.

Ektemannen som kjørte henne, skulle egentlig reise tilbake. Menn i hans alder har ikke lov å forlate landet nå på grunn av krigen.

– Men hva ville skje med barna hvis jeg døde av kreft her? Jeg ba ham inderlig om å bli med over grensen.

Ekteparet bestemte seg dermed for å reise separat. Han reiste sammen med de tre barna, slik at han kunne fortelle grensevaktene at han var alenefar.

– Nå er vi her sammen, heldigvis. Ektemannen min hjelper til her på gamlehjemmet nå.

– Alt vi vil nå er at krigen skal slutte, så vi kan reise hjem igjen, sier mor Halina.