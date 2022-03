SENATOR: Senator Rick Scott var torsdag morgen lokal tid på vei til en høring da han stoppet for å svare på spørsmål fra VG om Kina.

Rick Scott advarer Kina: − Se på alle sanksjonene mot Russland

CAPITOL HILL (VG) Senator Rick Scott (R) sier til VG at Kina bør sanksjoneres på samme måte som Russland hvis de hjelper Putins krigsmaskineri eller benytter anledningen til å invadere Taiwan.

Fredag skal USAs president Joe Biden snakke sammen med Kinas øverste leder Xi Jinping.

Ifølge pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus skal de diskutere hvordan de skal håndtere den økonomiske konkurransen mellom de to landene og Russlands krig mot Ukraina.

Telefonsamtalen mellom Biden og Xi skjer etter en syv timers lang samtale med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og den kinesiske diplomaten Yang Jiechi i Roma mandag.

I USA krever hans politiske motstandere resultater:

– Jeg forventer at Biden gjør det han alltid gjør. Xi er en diktator og da vil Biden vise ettergivenhet. Ingenting vil komme ut av samtalen, sier den republikanske senatoren Rick Scott fra Florida til VG.

TRAVEL: Senator Rick Scott var sammen med sin rådgiver på vei fra kontoret sitt til Senatet for å være med på en høring.

Truer med sanksjoner

USA har ledet an i de tøffe økonomiske sanksjonene mot Russland, som blant annet rammer oligarker, eksport av alt fra vodka til diamanter og tilgang til Swift-nettverket for russiske banker.

Scott mener at Biden nå bør være krystallklar overfor Xi.

– Biden bør fortelle Xi akkurat hva som skjer hvis han invaderer Taiwan. Han bør være veldig klar på at Xi ikke skal hjelpe Russland, sier Scott.

Han er rystet over videoen Ukrainas president Zelenskyj viste til Kongressen under talen sin onsdag.

– Russland dreper små barn. Alle som så videoen som Ukrainas president Zelenskyj viste i går bør føle avsky for hva Russland gjør, sier han.

Truer med Kina-sanksjoner

Pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus sa mandag at det ville få «betydelige konsekvenser» hvis Kina brøt Russland-sanksjonene eller hjalp krigsmaskineriet deres.

Kina har gitt retorisk støtte til Russlands motstand mot vestlige sanksjoner, men avstått fra å legge ned veto i FNs sikkerhetsråd.

– Hvor hard bør Biden være med Xi?

– Han bør være helt klar på hva USA vil gjøre. Se på alle sanksjonene mot Russland vi har innført. Målet mitt er at det samme skjer med Xi, sier Scott.

Han viser til advarslene mot å invadere Taiwan eller hjelpe Russland.

– Tror du han klarer det?

– Nei. Han er svak, sier Scott til VG.

DEMOKRAT: Richard Blumenthal tok seg tid til spørsmål om Kina mens han ventet på toget til kontorbygningen han jobber på i den amerikanske kongressen.

Økende press mot Kina

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, ønsket ikke å utdype hvilke konsekvenser Kina burde møte hvis de brøt sanksjonene mot Russland da VG spurte henne tirsdag.

Hennes partifeller krever mer militær og humanitær støtte til Ukraina og at Biden stiller klare krav til Xi.

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal fra Connecticut sier til VG at han forventer at Biden gir Xi streng beskjed:

– Jeg håper at han vil være veldig tydelig. Kina bør ikke støtte Russland, sier Blumenthal til VG.

– Tror du det vil skje?

– Ja, jeg tror han vil si noe langs de linjene, sier han.

FEIRET IRLAND: President Joe Biden var torsdag i Kongressen for å feire St. Patrick’s Day, irenes nasjonaldag. Han er selv irsk-amerikaner og katolikk.

Advarer mot desinformasjon

Amerikanske tjenestepersoner har tidligere advart mot at Kina forsterker russisk desinformasjon, som kan være en foranledning for Russland til å angripe Ukraina med kjemiske eller biologiske våpen, skriver nyhetsbyrået AP.

Kilder i den amerikanske regjeringen opplyste i helgen til New York Times og Financial Times at Russland ifølge amerikansk etterretning skal ha bedt Kina om militærutstyr til bruk i krigen i Ukraina.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet sa mandag at USAs påstander om at Russland har bedt landet om militærutstyr, ikke er mer enn «desinformasjon».