«REDD AMERIKA»: I sin post-president-kampanje tyr Donald Trump til slagordet «Save America» og retter gjentatte angrep mot Joe Biden.

Trump hånet politimann som forsvarte kongressen

FLORENCE (VG) Flere tusen hadde møtt opp på et jorde i Arizonas ørken for å høre på Donald Trump. De fikk et fyrig forsvar av 6. januar-mobben.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige uke avlyste Trump en pressekonferanse han skulle holde på årsdagen for stormingen av Kongressen 6. januar i fjor – for i stedet å peke frem mot kveldens folkemøte i Arizona.

Den tidligere presidenten brukte litt over en halvtime før han kom frem til den mørke januardagen i fjor.

– 6. januar har blitt det demokratiske partiets unnskyldning for å rettferdiggjøre et angrep på amerikaneres borgerrettigheter og friheter uten sidestykke. Forfølgelsen av de politiske fangene er frastøtende, sa Trump.

Over 700 har blitt arrestert, og 75 av disse siktet for å ha gått inn i kongressbygningen med våpen, ifølge amerikanske myndigheter.

– Demokratene har feiret deres varetekt på ubestemt tid uten noen rettssak. Disse menneskene lever i et helvete, sa Trump.

HYLLET: Folkemengden var til tider i ekstase over å være tett på og høre Donald Trumps godt over halvannen time lange tale. De ble spesielt begeistret da han snakket om grensekontroll.

Hånte politibetjent

Etter å ha løftet frem de som brøt seg inn i Kongressen som politiske fanger, gikk han videre til angrep på politiet som forsvarte bygningen hvor de folkevalgte og visepresident Mike Pence var samlet for å godkjenne valgresultatet.

– Han kunne ikke komme seg på TV fort nok, sa han om politibetjent Michael Byrd, som skjøt inntrengeren Ashli Babbitt, som senere døde av skadene.

Byrd gjorde sitt første intervju mer enn åtte måneder senere, i august i fjor, hvor han fortalte om hvordan gruppen Babbitt var med knuste glassdørene inn mot salen til de folkevalgte.

Babbitt har siden blitt martyrerklært av deler av den amerikanske høyresiden, og moren hennes ble intervjuet av VG i forrige uke.

– Han er så stolt av seg selv. La oss se hvordan han kunne klart seg uten den beskyttelsen som han fikk. Forresten, hadde dette vært motsatt ville de sagt: «Finn fram den elektriske stolen.» Det er en skam hvordan han skjøt Ashli, sa Trump fra scenen i Arizona.

KLARE FOR COMEBACKET: Trump-tilhengerne gjør seg klare i småbyen Florence i Arizona.

Lojale støttespillere

Til å varme opp for seg har ekspresidenten hentet inn noen av de mest ytterliggående støttespillerne sine, og de er i all hovedsak fra Arizona.

Blant dem er guvernørkandidat Kari Lake, som VG intervjuet i november, har tatt til orde for å fengsle den øverste valgansvarlige i delstaten fordi hun mener Trump vant valget.

– Sperr dem inne, hisset Lake under sin tale lørdag kveld, hvorpå hun senere under Trumps tale ble tatt opp på scenen av ham.

Mannen Trump vil ha inn i en folkevalgt rolle med stor makt over de lokale valgprosessene, lokalpolitikeren Mark Finchem, har gjort det samme.

VG i Arizona: Her har Trump sine mest ekstreme etterfølgere

KANDIDAT: Det tidligere nyhetsankeret Kari Lake vil bli guvernør i Arizona. Hun har aldri vært folkevalgt før, og er blant de av Trumps lokale støttespillere som ivrigst gjentar hans gale påstand om at han vant 2020-valget.

– Håper han stiller

Matthew Reed (32), en gårdeier fra Florence, er sammen med datteren Kylie (10) blant dem som venter på å slippe inn.

– Jeg håper han skal si noe om at han skal stille til valg som president igjen, sier Reed.

Både han og datteren har på seg T-skjorter med «Let’s go Brandon» på, utbredt kode for at president Joe Biden kan «dra til helvete».

TOK MED DATTEREN: Matthew Reed er spent på å høre ekspresidenten tale.

Reed stemte på Trump ved begge de forrige valgene, første gang noe motvillig da Trump den gang var noe for positiv til president Barack Obamas helsereform.

Nå mener han, som de aller fleste Trump-tilhengerne, at presidentvalget i 2020 var «stjålet» – en påstand gjentatte ganger tilbakevist, blant annet her i Arizona hvor en manuell gjentelling av stemmene bekreftet at Biden vant.

ENERGI: Trump-fans som hoier og roper i begeistring.

– Valget var rettferdig

Trumps tilbakeviste påstander om at han «vant» valget i 2020 er også det mest fremskutte temaet på lørdagens arrangement ute i Arizona-ørkenen.

Men flere fremtredende republikanere gir nå Trump mer motstand på dette. Bekymringen er at Trumps oppheng i fortiden kan skade deres sjanser mulighet i mellomvalget i november.

– Valget var rettferdig, som vi alle har sett. Vi republikanere vant rett og slett ikke presidentvalget, sa den republikanske senatoren Mike Rounds fra Sør-Dakota tidligere denne uken.

Republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, gikk og ut støttet han da Trump gikk til angrep.

– Jeg tror senator Rounds fortalte sannheten om hva som skjedde i 2020-valget, sa McConnell til CNN.

INGEN TRO PÅ VAKSINER: Kimberly Lonn fra Arizona tror også fremdeles at republikanerne vant valget.

Trump støtter vaksinen

Kimberly Lonn (33) har også stemt på Trump to ganger.

– Jeg håper han skal avsløre valgjukset i Arizona, som er hovedbekymringen min, sier hun.

Det har overrasket flere av Trumps tilhengere den siste tiden at han har opplyst om sin oppfyllingsdose og oppfordrer folk til å ta vaksinen. På et arrangement ble Trump buet da han sa han var vaksinert.

Kimberly er likevel ikke overbevist.

– Vaksinene hjelper ikke for noe som helst, sier hun.

– Hva føler du om at Trump tar vaksinen?

– Hvis du vil så har du friheten til å gjøre det, svarer Kimberly.

Matthew Reed er vaksinert med to doser.

– Vaksinene kom mens det var han som var president. Jeg har aldri hatt noe trøbbel med det. Jeg tok vaksinen og har aldri hatt problemer med folk som har tatt den eller ikke tatt den, men det burde ikke være obligatorisk å ta den. Så jeg ble faktisk veldig glad da han sa det, sier han.