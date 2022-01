JOBBER FOR FRED: Norges FN-ambassadør Mona Juul og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt. Utenriksministeren er nå i New York for å lede møter i Sikkerhetsrådet.

Huitfeldt om mulig Russland-angrep i Ukraina: − Det er veldig alvorlig

MANHATTAN (VG) Ved grensen står minst 100.000 russiske soldater klare til å angripe Ukraina «når som helst». Samtidig har Sverige satt inn ekstra sikkerhet på Gotland. – Jeg er veldig bekymret, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Det er veldig alvorlig fordi de har evnen og viljen til å angripe Ukraina, så det er en veldig presset situasjon, sier Huitfeldt inne på Norges FN-delegasjon på Manhattan i New York.

Tirsdag kom nyheten fra Det hvite hus om at Russland «når som helst» kan komme til å angripe Ukraina.

Den dramatiske situasjonen på grensen ble dermed ytterligere tilspisset, og verden holder nå pusten mens forsøk på samtaler mellom Vesten og Russland stadig går resultatløst forbi.

– Jeg er veldig bekymret, sier utenriksministeren og legger til:

– Vi ser at de kan angripe hvis de ønsker å gjøre det, og det er en trussel som henger over Ukraina. Vi stiller oss bak dem, og viser solidaritet.

ØNSKER DIALOG: Utenriksminister Anniken Huitfeldt har vært opptatt av at Russland må være med i diskusjonene for å stabilisere sikkerhetssituasjonen.

– Vil komme med en pris

Utenriksministeren er i disse i dager i New York for å lede møter i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge i januar har presidentskapet.

– Hvordan vil Norge forholde seg til et eventuelt angrep?

– Det er viktig at vi står sammen med allierte, det vil komme med en pris med sterke politiske og økonomiske sanksjoner, sier Huitfeldt.

Tirsdag ble det også kjent at Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, ruster opp og øker beredskapen som følge av den dramatiske situasjonen ved grensen.

Denne uken ble det også publisert bilder av militære kjøretøy som kjører rundt på Gotland.

– Vi snakker med svenskene og finnene, sier Huitfeldt.

– Selv om de ikke er medlemmer av Nato, så er de veldig imot at man skal gjøre en avtale som hindrer dem å bli med. De mener at det er deres avgjørelse, og at dette ikke skal avgjøres av andre.

«Én for alle, alle for én»

Også Norge deler landegrense med Russland. Dersom russerne går så langt som å invadere Ukraina, betyr det at Norge bør ta ytterligere sikkerhetsgrep?

På spørsmål om det vil være aktuelt for Norge å styrke sikkerheten i nord, henviser Huitfeldt til Forsvarsministeren – men sier på generelt grunnlagt at det Norge i flere år har jobbet med å øke tilstedeværelsen i nord.

Det som skiller Norge fra våre to naboland, Sverige og Finland, er at vi er medlem av Nato. Den internasjonale forsvarsalliansen er bygget på prinsippet om «én for alle, alle for én», forankret i den mest kjente av Atlanterhavspaktens 14 artikler, Artikkel 5.

USAs utenriksminister til Kiev

Men nå jobbes det iherdig i det internasjonale diplomatiet for å forhindre at situasjonen eskalerer ytterligere.

Norge har vært tydelige på at de ønsker Russland tilbake til forhandlingsbordet.

– Det positive nå er at det blir møter, og det var det vi ønsket fra Natos side, bekrefter Huitfeldt.

USAs utenriksminister Antony Blinken reiser onsdag til Kiev for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba.

Etter planen skal han også møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Genève i et forsøk på å finne en diplomatisk løsning på den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland, skriver NTB.

KLARE FOR KRIG: Ukrainske styrker forbereder seg på det verste i treningsleiren i Kiev som VG besøkte 14. januar.

Frykter dobbeltangrep

Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin orienterte tirsdag Nato og utenlandske diplomater om at Russland den kommende måneden skal delta i en felles militærøvelse med det hviterussiske forsvaret, skriver NTB.

Ukrainske talsmenn frykter at Russland i realiteten planlegger å angripe landet fra to fronter, en bekymring som deles av USA.

– Det faktum at vi ser slik forflytning til Hviterussland, gir helt åpenbart Russland nok en mulighet dersom de skulle bestemme seg for å gå til ytterligere militære aksjoner mot Ukraina, sier en anonym amerikansk tjenestemann, ifølge NTB.