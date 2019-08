Sprer falske bilder av Amazonas-brannene i sosiale medier

Mens regnskogen i Sør-Amerika brenner som aldri før, har en rekke bilder fra helt andre steder – og helt andre tidspunkter – fått massiv spredning i sosiale medier under #PrayForAmazonia.

Satellittbilder viser at det brenner 84 prosent mer i Amazonas nå enn på samme tid i fjor. Den siste uken er det registrert over 9000 branner i regnskogen – aldri før har det vært så mange.

Under #prayforamazonia sprer folk ordet om brannene på sosiale medier verden over. I mange poster kritiserer folk tradisjonelle nyhetsmedier for å ikke bry seg nok om brannene.

Fakta om brannene i Amazonas Amazonas er verdens største regnskog, og ligger hovedsakelig i Brasil, Peru og Colombia. Den produserer rundt 20 prosent av verdens oksygen. Regnskogen blir ofte kalt jordens lunger.

Det er registrert 72.843 skogbranner i Brasil i år. De fleste av disse var i Amazonas.

De siste tre ukene har tusenvis av branner oppstått, og bare den siste uken er det registrert over 9000 branner i Amazonas.

Naturvernere beskylder Brasils regjering for brannene. De sier at Brasils president, Jair Bolsonaro, har oppfordret folk til å rydde skog, noe som har ført til branner.

Bolsonaro selv har beskyldt miljøorganisasjonene for å starte flere av brannene, for å sette hans regjering i et dårlig lys.

et er vanlig at det brenner under tørkeperioder i Brasil, men noen av brannene kan også være startet av mennesker som vil rydde skog.

Tidligere har folk fått bøter for å avskoge Amazonas, men Bolsonaros regjering gir ingen straff. Kilder: VG/Peil/CNN/INPE Vis mer

Gjennom en faktasjekk har imidlertid nyhetsbyrået AFP avdekket at flere av disse postene i sosiale medier er misvisende.

EKTE: Store deler av Amazonas er dekt av flammer og røyk. Dette bildet ble tatt i nærheten av Humaita i Brasil 17. august i år. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

Sprer falske bilder

Flere av bildene som spres viser nemlig slettes ikke Amazonas-brannene i dag. Et av bildene som har blitt spredt aller mest, blant annet av kjendiser som Jayden Smith og tennisspiller Novak Djokovic, er i virkeligheten et 30 år gammelt bilde.

Det ble riktignok tatt i Amazonas, men i juni 1989. Bildet er kreditert det franske bildebyrået Sipa Press / Rex features.

Et annet bilde som har blitt spredt mye under #prayforamazonia stammer også fra samme regnskog – men for fem år siden. Dette bildet er tatt av fotograf Mario Tama for Getty Images.

Bilder av en brent kanin, en «gråtende» apemamma og et dyr som løper fra brannen blir også brukt for å illustrere brannen i Amazonas, selv om de ble tatt i henholdsvis California i 2018, India i 2017 og Brasil i 2011.

I tillegg til de ovennevnte tilfellene AFP omtaler, har også VG funnet eksempler på Amazonas-bilder som feilaktig utgir seg for å være fra dagens skogbranner.

Får millioner av likerklikk

Torsdag kveld delte fotballstjernen Cristiano Ronaldo et Amazonas-bilde under samme hashtag, som egentlig ble tatt i mars 2013 av fotografen Lauro Alves.

Også Leonardo DiCaprio har delt et gammelt Amazonas-bilde, som ikke er fra i år. Dette bildet ble tatt av Loren McIntyre og tilhører Alamy Stock Photo.

De to bildene har i skrivende stund fått henholdsvis 4,6 og 3,6 millioner likerklikk på Instagram.

Presidenten får kritikk

Til tross for bildejuksingen i sosiale medier, er det fakta at regnskogen står i full brann. En som får kritikk for ikke å ta utviklingen på alvor er Brasils president, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro har allerede sparket direktøren i INPE (Brazil’s space research center), og hevdet at antall branner de har oppgitt er «funnet på».

I et sending på Facebook onsdag beskyldte han miljøorganisasjoner for å starte branner for å skade ham og hans regjering, og for å få mer penger, skriver Reuters.

Disse uttalelsene har fått sterk motstand av miljøorganisasjonene, som mener brannene er et resultat av hans anti-miljøpolitikk.

Stor innsamlingsaksjon

En av de norske miljøorganisasjonene som har engasjert seg sterkt i saken er Regnskogfondet.

De har startet en innsamlingsaksjon som i skrivende stund har fått inn over 1,26 millioner kroner.

– En urørt regnskog kan ikke brenne, fordi den er for våt. Nå brenner det over hele Amazonas. Her har noe gått skikkelig galt, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til VG.

– Avskogingen i Amazonas øker kraftig. Det skyldes at folk tror de kan ta seg mer til rette under den nye presidenten som ønsker avskoging. Hvis denne avskogingen fortsetter, så tør jeg nesten ikke tenke på konsekvensene, legger han til.

Publisert: 22.08.19 kl. 23:33