USA ekspert: – President Trump politiserer coronaviruset

Donald Trump har insistert på å bruke Kina-virus som betegnelse på den pandemien som har skapt frykt og redsel over store deler av verden.

Etter en telefonsamtale med Xi Jinping fredag kom den amerikanske på bedre tanker og refererte til sykdommen som coronaviruset.

– For Trump er det å vise til at viruset har sitt utspring i Kina en politisering av denne sykdommen. Rent faglig sett har han jo rett i det, og rent akademisk sett er ikke det så urimelig å hevde, sier statsviter og USA-ekspert Asle Toje til VG.

Han sier at livsfarlige sykdommer oppstår i land og miljø hvor husdyr oppholder seg i husholdninger der folk lever tett. Toje mener at for Trump er retorikken han tar i bruk også en del av handelskrigen mellom USA og dets fremste rival og konkurrent, Kina.

Å svartmale Kina er da en del av det store politiske bildet presidenten ønsker å tegne.

– Samtidig forstår jeg godt at den kinesiske lederen synes det er urimelig at covid-19-viruset av den amerikanske presidenten hele tiden blir betegnet som Kina-viruset. Etter forsøk på å dysse ned til og begynne med, har kineserne vært uvanlig åpne i ettertid om denne sykdommen. Og Kina har vært ledende når det gjelder å finne en løsning på virus-problemet, sier Toje.

USA kjenneren biter seg også merke i at amerikanske medier forholder seg annerledes til virus-krisen som nå hjemsøker de fleste land i verden.

– Her hjemme forholder pressen seg til myndigheter som forsøker å berolige oss, samtidig som moralistene blant oss jakter på hyttefolk og enhver de mistenker for ikke å etterleve myndighetens krav for å hindre spredning.

Han viser til at amerikanske medier har en mer vitenskapelig tilnærming til coronaviruset og spredningen av det: De er veldig opptatt av ulike vaksiner og hvordan man raskest kan finne en som hjelper mot viruset.

– Som vi vet elsker amerikanerne kappløp. Arbeidet for å finne en kur dekkes som en idrettsbegivenhet, sier Toje.

FORSTÅR TRUMP: Statsviter og USA kjenner Asle Toje, sier at president Trump har rett i at Coronaviruset oppsto i Kina, men Toje har ikke sans for at Trump har betegnet det som Kina-viruset. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ennå ser han ikke tegn til at president Trumps retorikk og Det hvite hus` håndtering av krisen, har fått noen politiske konsekvenser for presidenten.

– Han er fremdeles en populær president, ifølge meningsmålinger, og vi ser at folket foreløpig slutter opp om Trumps lederskap. Dette til tross for at deler av pressen, ledet an av CNN, prøver å latterliggjøre presidenten. Det er i krig og krisetider lederen av landet har mulighet for å bli en «stor» president. Først til høsten vil det avtegne seg et klarere bilde som viser at Donald Trump fortsatt er en leder folket stiller seg bak, sier Toje.

Han sier at utviklingen av corona-krisen blir en vesentlig faktor for hvorvidt Trump klarer å holde på populariteten og dermed bli gjenvalgt.

– Husk at vanlige folk i USA har ikke sparepenger, bare gjeld. Blir det en dramatisk nedgang i økonomien, en resesjon, så kan alt bli annerledes. Fokus for Donald Trump er å få en vaksine som tar knekken på viruset, så fort som overhodet mulig, sier Toje.

ANGRIPER: Nobelprisvinner i litteratur og uredd kritiker, Mario Vargas Llosa, sier at coronaviruset hadde blitt stoppet om Kina hadde været et demokrati. Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA

Kinesiske diplomater driver en hektisk virksomhet på vegne av kommunistregimet. I en artikkel i danske «Weekendavisen» blir det hevdet at det offisielle Kina går til motangrep på nobelprisvinneren i litteratur i 2010, peruanske Mario Vargas Llosa.

Han skrev en kronikk i spanske El Pais at Kina kunne ha forhindret den fatale spredningen, «om Kina hadde vært en fritt og demokratisk land, og ikke det diktaturet som det er».

Den kinesiske ambassadøren i Peru sendte umiddelbart ut en melding der han gjorde oppmerksom på at WHO tydelig har sagt at opprinnelsen til covid-19-viruset ikke er identifisert, «Derfor bør diskriminerende og ærekrenkende uttrykk om et bestemt land unngås», skrev ambassadøren.

