Over 70 personer drept av bilbombe i Somalia

Dødstallet har steget til 76 etter at en bilbombe gikk av i Mogadishu.

Titalls personer er drept av en bilbombe i Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser politiet. Bomben gikk av ved en sikkerhetskontrollpost utenfor et skattekontor under morgenrushet lørdag.

Det er usikkert hvor mange som er skadet eller har mistet livet etter angrepet. Det ble først meldt om fem døde. Senere steg tallet til 20, dermed oppjustert til minst 30.

Klokken 10.23 opplyser Medina-sykehusets sjef Mohamed Yusuf til DPA at 73 personer har mistet livet. I tillegg skal titalls være skadet. Ifølge AFP har 76 personer blitt drept.

– Antall døde er 76 personer og 70 personer er skadet, og det kan fortsatt stige, sier sjefen for ambulansetjenesten, Abdukadir Abdrirahman Haji.

Bilder fra stedet viser ødelagte biler og skadede barn og voksne. En kvinne gråter mens en hvitkledd kvinne bærer hennes lille barn til sykehuset. Svart røyk siger opp mot himmelen i hovedstaden.

– Dette er en dyster dag, sier øyenvitnet Ahmed Moalim Warsame, ifølge NTB.

AP skriver at borgermester Omar Mohamud Mohamed opplyser om at studenter fra universitet skal være blant de drepte. To av de som mistet livet er tyrkiske statsborgere. Ifølge vitner var bomben på en lastebil som gikk av da det var mange sivile rundt.

Ingen har så langt uttalt at de sto bak bilbomben. Men den al-Qaida-tilknyttede ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har ofte stått bak tilsvarende angrep i Somalia. Al-Shabaab fikk skylden for bilbomben som tok livet av hundrevis av personer i oktober 2017.

