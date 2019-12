BILBOMBE: Angrepet skjedde utenfor et skattekontor under morgenrushet lørdag. Foto: FEISAL OMAR, REUTERS

Nær 100 drept av bilbombe i Somalia

Dødstallet nærmer seg 100 etter at en bilbombe gikk av i Mogadishu.

Flere titalls personer er drept av en bilbombe i Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser politiet. Angrepet skal være det dødeligste på mer enn to år.

Bomben eksploderte i morgenrushet lørdag, i køen ved en sikkerhetskontrollpost hvor tungt bevæpnet politi undersøker kjøretøyer for våpen og eksplosiver.

Det er usikkert hvor mange som er skadet eller har mistet livet i angrepet.

– Antall døde er 76 personer og 70 personer er skadet, og det kan fortsatt stige, sier sjefen for ambulansetjenesten, Abdukadir Abdrirahman Haji, ifølge AFP .

– Vi nærmer oss 100 drepte i dette forferdelige angrepet, sier polititalsmann Ahmed Bashane til DPA.

Reuters opererer med minst 90 dødsofre, med en ikke navngitt internasjonal organisasjon som kilde. Blant de omkomne skal være 17 politimenn og flere universitetsstudenter.

Bilder fra stedet viser ødelagte biler og skadede barn og voksne. En kvinne gråter mens en hvitkledd kvinne bærer hennes lille barn til sykehuset. Svart røyk siger opp mot himmelen.

TOTALSKADET: Skadene på bilene rundt viser kraften i den voldsomme eksplosjonen. Foto: ABDIRAZAK HUSSEIN FARAH / AFP

– Dette er en dyster dag, sier øyenvitnet Ahmed Moalim Warsame, ifølge NTB.

Ifølge vitner var bomben på en lastebil som gikk av da det var mange sivile rundt.

Sabdow Ali (55), som bor i nærheten, sier til Reuters at han talte minst 13 døde.

En sykepleier opplyser at Media-hospitalet tok imot flere enn hundre sårede.

AP skriver at borgermester Omar Mohamud Mohamed opplyser at studenter fra universitet skal være blant de drepte. To av de som mistet livet er tyrkiske statsborgere.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for lørdagens bilbombe, men borgermesteren anklager den al-Qaida-tilknyttede ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab

al-Shabaab har ofte stått bak tilsvarende angrep i Somalia. Al-Shabaab fikk skylden for bilbomben som tok livet av hundrevis av personer i oktober 2017.

STORE ØDELEGGELSER: Minst 73 personer har mistet livet. Foto: FEISAL OMAR, REUTERS

Somalia har vært herjet av borgerkrig siden 1991, da krigsherrer kastet diktatoren Siad Barre fra makten og så begynte å kjempe mot hverandre.

Lørdagens angrep var det tyvende bilbomben i 2019 i Somalia, ifølge Reuters.

Publisert: 28.12.19 kl. 10:28 Oppdatert: 29.12.19 kl. 20:46

