VRAKRESTER: Slik så det ut i utkanten av Teheran etter at flyet med 176 passasjerer styrtet. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Iran innrømmer nedskyting av fly ved en feil

Iranske myndigheter har ifølge statlige medier innrømmet at flyet med 176 passasjerer ombord ble skutt ned ved en feil.

Oppdatert nå nettopp

Det er nyhetsbyåret AP som lørdag morgen siterer statlige iranske medier på at det ukrainske flyet ble skutt ned. Til sammen 176 mennesker omkom i flystyrten tidlig onsdag morgen.

Det er «menneskelig svikt» som førte til nedskytingen, heter det i uttalelsen AP refererer.

De ansvarlige vil bli holdt ansvarlig, heter det i uttalelsen ifølge BBC.

SØRGER: Folk har lagt ned blomster på Borispil-flyplassen i Kiev i Ukraina, hvor flyet var på vei. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Iran har i flere dager avvist at flyet ble truffet av en iransk missil. Canadas statsminister uttalte torsdag at informasjon fra en rekke kilder tyder på at passasjerflyet ble skutt ned.

USAs president Donald Trump har uttalte seg blant annet slik om årsaken til flystyrten.

– Noen sier det var en mekanisk svikt. Personlig tror jeg ikke det engang er et spørsmål.

Flyulykken skjedde kort tid etter at Iran hadde sendt flere raketter mot amerikanske mål i Irak.

Fredag sa Iran at landet selv vil laste ned informasjon fra de svarte boksene som var om bord i flyet.

Publisert: 11.01.20 kl. 04:59 Oppdatert: 11.01.20 kl. 05:17

Flere artikler