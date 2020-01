VRAKRESTER: Slik så det ut i utkanten av Teheran etter at flyet med 176 passasjerer styrtet. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Iran innrømmer nedskyting av fly: - En utilgivelig feil

Iranske myndigheter har ifølge statlige medier innrømmet at flyet med 176 passasjerer ombord ble skutt ned ved en feil.

Oppdatert nå nettopp

Det er nyhetsbyåret AP som lørdag morgen siterer statlige iranske medier på at det ukrainske flyet ble skutt ned. Til sammen 176 mennesker omkom i flystyrten tidlig onsdag morgen.

Det er «menneskelig svikt» som førte til nedskytingen, heter det i uttalelsen AP refererer.

Les også: Video kan vise at det ukrainske flyet ble skutt ned over Iran

De ansvarlige vil bli holdt ansvarlig, heter det i uttalelsen ifølge BBC.

Den iranske presidenten, Hassan Rouhani, skriver på Twitter at nedskytingen er «en stor tragedie og en utilgivelig feil».

– Mine tanker og bønner går til de etterlatte som nå er i sorg, skriver presidenten.

Iran har i flere dager avvist at flyet ble truffet av en iransk missil. Canadas statsminister uttalte torsdag at informasjon fra en rekke kilder tyder på at passasjerflyet ble skutt ned.

USAs president Donald Trump har uttalte seg blant annet slik om årsaken til flystyrten.

– Noen sier det var en mekanisk svikt. Personlig tror jeg ikke det engang er et spørsmål.

Det har foreløpig ikke kommet offisielle reaksjoner fra USA etter Irans innrømmelse.

Flyulykken skjedde kort tid etter at Iran hadde sendt flere raketter mot amerikanske mål i Irak.

Fredag sa Iran at landet selv vil laste ned informasjon fra de svarte boksene som var om bord i flyet.

-Trist dag

Irans utenriksminister Javad Zarif har også bekreftet nedskytingen via Twitter - og ga USA deler av skylden for at nedskytingen kunne skje:

– En trist dag. Foreløpige konklusjoner fra den interne militære granskingen: Menneskelig feil i en krisesituasjon skapt av USAs handlinger, førte til en katastrofe, skriver Zarif.

Han legger til at Iran beklager, angrer og sender kondolanser til ofrenes familier og de berørte landene.

Reagerer

Canadas statsminister Justin Trudeau sier lørdag morgen norsk tid at han forventer at Iran «viser ansvarlighet» etter innrømmelsen av den fatale flynedskytingen.

Trudeau var allerede torsdag ute og viste til at han hadde sett etterretningsopplysninger som tydet på at flyet var skutt ned av Iran - til tross for at regimet i Teheran på dette tidspunktet hardnakket hevdet det motsatte.

Canada er ved siden av Iran selv landet som ble hardest rammet; hele 63 kanadiere var ombord og mistet livet.

Det var også 17 personer hjemmehørende i Sverige ombord i flyet, ti av dem svenske statsborgere.

Erstatning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver i en Facebook-post lørdag morgen at han nå forventer en fullstendig og åpen gransking, at de døde skal returneres til Ukraina, og at Ukraina skal kompenseres for tapet.

– Nå må etterforskningen fortsette uten noen flere forsinkelser. Våre 45 eksperter som er i Iran, må få fulle tilganger og fullt samarbeid, skriver Zelensky.

SØRGER: Folk har lagt ned blomster på Borispil-flyplassen i Kiev i Ukraina, hvor flyet var på vei. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Publisert: 11.01.20 kl. 04:59 Oppdatert: 11.01.20 kl. 08:25

Flere artikler