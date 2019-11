ANSTRENGT: USAs president Donald Trump møter Kinas president Xi Jinping på G20-møtet i Osaka i Japan i juni i år. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Kina om Trumps Hongkong-lov: «Ekstremt avskyelig»

USAs president Donald Trump har undertegnet to lover med støtte til demonstrantene i Hongkong. Det får Kina til å rase.

NTB-AFP-AP

Det kinesiske utenriksdepartementet sier torsdag det vil komme «sterke motreaksjoner» hvis USA fortsetter å blande seg inn i de interne forholdene i Hongkong.

Advarselen kommer få timer etter at Donald Trump signerte lover som understreker menneskerettighetene til demonstrantene i Hongkong, og at USA støtter dem. De skal også sikre at Hongkong har nok selvstendighet til å kunne inngå fordelaktige handelsavtaler med USA, skriver Reuters.

Lovene ble godkjent i Senatet og Representantenes hus i USA i forrige uke, og truer blant annet kinesiske tjenestemenn med sanksjoner ved brudd på menneskerettighetene i Hongkong.

Ulike oppfatninger

Kina har på forhånd advart USA mot lovene, som kan komme til å komplisere det allerede anstrengte forholdet mellom de to landene, og ødelegge for sjansen til å få på plass en handelsavtale.

Kina raser i sin reaksjon og kaller Trumps signering en alvorlig innblanding i kinesiske anliggender, og sier at USA er dømt til å mislykkes.

Ifølge kinesiske myndigheter er hele folket i Kina og Hongkong imot USA på dette området. De karakteriserer USAs handlinger som «ekstremt avskyelige», og sier at det ligger «helt skjebnesvangre intensjoner» bak.

– USA skaper en falsk virkelighet, og de klarer ikke skille mellom rett og galt når de offentlig støtter gale, voldelige kriminelle og vandalismen de utfører. Vold mot uskyldige innbyggere, og forstyrring av byens fred, sier de også, ifølge CNBC.

Demokratiforkjempere gjorde et brakvalg i Hongkong i forrige uke. Dersom valgresultatet ender i nye krav om selvstendighet, vil Kina reagere knallhardt, tror norsk forsker.

President Trump fremstiller saken annerledes i sin pressemelding:

– Jeg signerte disse lovene i respekt for president Xi (Jinping), Kina, og folket i Hongkong, sa Trump.

Trump la til at lovene er vedtatt av ham i håp om at ledere og representanter for Kina og Hongkong vil være i stand til å løse sine uenigheter i minnelighet. Og at det fører til langvarig fred og velstand for alle.

Markedet åpnet svakt

Etter at signeringen ble kjent, åpnet aksjemarkedet i Hongkong kraftig ned torsdag, sammenlignet med onsdag. Mange er trolig bekymret for skjebnen til de skjøre handelsforhandlingene mellom USA og Kina.

Hang Seng-indeksen åpnet ned 0,71 prosent, eller 190,37 poeng til 26.763,63 poeng.

I Kina syntes ikke nyhetene å ha særlig påvirkning på børsene de første timene etter at de ble kjent.

Publisert: 28.11.19 kl. 04:17 Oppdatert: 28.11.19 kl. 04:33