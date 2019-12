UNDERSØKELSER: Politiet var mandag på plass på perrongen ved togsporet der kvinnen i 70-årene skal ha blitt dyttet av den norske mannen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN/ NTB scanpix

Nordmann mistenkt for drapsforsøk - vil ikke forklare seg

Mannen som er pågrepet og mistenkt for drapsforsøk i Sverige, vil ikke forklare seg i avhør. Politiet tror kvinnen som ble dyttet foran toget, var tilfeldig valgt.

Oppdatert nå nettopp

Mannen (33) som er en norsk statsborger er pågrepet, mistenkt for drapsforsøk. Det bekrefter påtaleansvarlig Henrik Steen i Södra Skåne overfor VG tidligere tirsdag.

Nå er han avhørt, og nekter å forklare seg:

– Han har ikke villet forklare noe i det hele tatt, sier Steen til NTB.

33-åringen er mistenkt for å ha dyttet en kvinne foran et tog i Lund i Sverige mandag kveld. Hun ble fraktet til sykehuset etter hendelsen, og er alvorlig skadet, skriver Aftonbladet.

– Det er jo en veldig tragisk hendelse. Det finnes mange vitner, så vi har gode forhåpninger om at vi skal komme fram til hva som har skjedd og oppklare denne forbrytelsen innen ganske kort tid, sier han videre.

Mannen har ifølge politiet ingen tidligere tilknytning til kvinnen, og det ser ut som om hun ble tilfeldig valgt.

Mange vitner til hendelsen

Steen har ved 12.20-tiden tirsdag ikke ytterligere opplysninger om kvinnens tilstand.

Politiet opplyser at mannen skal ha dyttet henne foran et godstog som kom kjørende. Til NTB sier han det er snakk om rundt 40 personer.

– Vi skal gjennomføre flere avhør av enkelte, sier Steen.

– Vet dere noe mer om hendelsesforløpet?

– Jeg vet ennå ikke så mye om det som har skjedd. Det er noe av det vi forsøker å få svar på gjennom vitnene. Det finnes også en overvåkningsvideo som skal sendes over til oss.

Vitne beskriver ulykken: – Strittet imot

– Jeg ser opp mot godstoget som kommer inn. Så ser jeg et menneske som drar i et annet menneske, nærmere og nærmere sporet. Jeg skriker: «Nei, nei, nei». Det går så fort, sier et vitne til Sydsvenskan.

– Han drar henne i overkroppen, hun kjemper imot. Deretter dytter han henne mot sporet akkurat når toget kommer, sier vitnet.

Lokomotivføreren forsøkte å bremse, men fikk først stanset toget etter 100 meter. En person på perrongen hoppet ned for å hjelpe kvinnen, som da var ved bevissthet.

Skal avgjøre varetektsfengsling

Det er ikke klart om mannen er bosatt i Sverige eller om han var på et tilfeldig besøk. Det er heller ikke kjent om mannen har en psykiatrisk forhistorie.

Retten vil i løpet av fire dager beslutte om mannen skal varetektsfengsles, sier Steen.

To spor ved stasjonen ble natt til tirsdag sperret av for tekniske undersøkelser. Flere personer som var vitne til hendelsen har fått tilbud om krisehjelp.

Publisert: 03.12.19 kl. 11:27 Oppdatert: 03.12.19 kl. 19:04

Mer om