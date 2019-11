Protestmarsjen i Hongkong lørdag var rettet mot politiets bruk av tåregass, som demonstrantene frykter vil føre til alvorlige helseproblemer på lang sikt. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Familier i protestmarsj mot tåregass i Hongkong

Med slagordet «Ikke mer tåregass» marsjerte en rekke barnefamilier i Hongkong lørdag for å protestere mot måten demonstrasjonene er blitt håndtert.

NTB-AP

Nå nettopp

Opprørspoliti har avfyrt over 9.000 runder med tåregass siden demonstrasjonene begynte i det kinesiske territoriet i juni. Lørdagens protestmarsj ble arrangert dagen før Hongkong holder lokalvalg.

Regjeringen holder fast på at det ikke finnes noe bevis for at tåregassen er helseskadelig, men den vil ikke røpe hvilke kjemiske stoffer den inneholder.

En av demonstrantene, Emily Ku, hadde tatt med seg sin fem år gamle datter. Hun frykter gassens langsiktige virkninger. Blant annet spekuleres det på om gassen inneholder det kreftframkallende stoffet dioksin.

Samtidig ser beleiringen av Hongkongs polytekniske universitet ut til å gå mot slutten etter at studenter og skoleelever inne på området har vært omringet av opprørspoliti i nesten en uke. Kun et fåtall demonstranter er igjen. De forbereder seg nå på at politiet kommer til å storme området, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Rundt 1.000 personer er pågrepet i forbindelse med okkupasjonen av universitetet, om lag 300 av dem er under 18 år. Mange av dem ble pågrepet da de forsøkte å komme seg forbi politiets sperringer.

Publisert: 23.11.19 kl. 09:49

