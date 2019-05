MISSILTEST: Bildet fra Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA skal angivelig vise kortdistansemissilene som ble avfyrt lørdag. Foto: KCNA

Nord-Korea bekrefter missiltester

Kim Jong-un var til stede da Nord-Korea utførte flere missiloppskytinger lørdag og er «godt fornøyd» med testene, ifølge landets nyhetsbyrå KCNA.

Bekreftelsen fra landet kommer et knapt døgn etter at Sør-Korea meldte om flere missiltester fra Nord-Korea.

Nyhetsbyrået KCNA hevder at Kim Jong-uns regime testet rakettoppskytere og presisjonsvåpen, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Formålet med testingen var å «inspisere evnen og nøyaktigheten til rakettoppskytere med langdistansemissiler med store kalibre og presisjonsvåpen», heter det i en melding fra byrået.

Testet evnen

Det var natt til lørdag norsk tid at Yonhap meldte om en rekke missiloppskytninger.

Missilene skal ha blitt sendt opp fra byen Wonsan ved østkysten. Første gang klokken 09.06 lørdag lokal tid, og deretter flere missiler klokken 09.27. Missilene fløy mellom 70 og 200 kilometer før de landet i Japanhavet, ifølge Yonhap.

Det er ukjent hvor mange missiler som ble avfyrt.

SENDT PÅ TV: Slik så rakettutskytningene ut da opptakene ble vist på TV i Sør-Korea. Bildet er tatt av en TV-skjerm på togstasjonen i Seoul. Foto: AP / NTB scanpix.

I en uttalelse fra presidenten i Sør-Korea sa han at Sør-Korea er «svært bekymret» over rakettoppskytingen. I samme uttalelse ba han om at Nord-Korea unngår handlinger som øker den militære spenningen på Korea-halvøya.

Den sørkoreanske regjeringen mener også at Nord-Koreas siste handlinger er brudd på de militære avtalene mellom landene.

Nyhetsbyrået KCNA skriver at Kim Jong-un var til stede under testene, og at han er «godt fornøyd». Ifølge KCNA testet de landets evne «til å kunne forsvare den politiske suvereniteten og landets økonomiske selvstendighet».

Trump har tiltro

Kort tid etter at missiltestene ble kjent lørdag, uttalte Japan at ingen landet i deres økonomiske sone eller territorium.

Dette skal være den første missiltesten Nord-Korea har gjennomført siden november 2017. Da testet de et langdistansemissil, som Nord-Korea selv hevdet kunne nå «hele USA».

Før det første toppmøtet med USAs president Donald Trump lovet Kim Jong-un at de ikke skulle gjennomføre missiltester så lenge Nord-Korea var i dialog med USA. Landet har imidlertid testet andre våpen siden den gang.

I april hevdet Nord-Korea at de hadde hatt en testøvelse med et nytt presisjonsvåpen. Det var Nord-Koreas første offentlige våpentest siden toppmøtet med USA i Vietnam i februar, ifølge Reuters.

Trump fremstilte dialogen med Kim den gang som en stor triumf, men mislyktes i å få diktatoren til å kvitte seg med sine atomvåpen.

Det hvite hus uttalte lørdag at de var informert om missiltestene og at de følger situasjonen. President Donald Trump sa lørdag at han har tiltro til Kim.

– Kim vet at jeg er med ham, og han vil ikke bryte vårt løfte. En avtale vil bli inngått, skrev Trump på Twitter.

