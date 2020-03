MILANO: En ambulanse utenfor militærsykehuset i Milano. Minst 220 personer i Italia har så langt mistet livet av coronaviruset. Foto: Marco Passaro / IPA Milestone

Italienske leger: – Gjør dere klare

I et åpent brev slår tre italienske leger alarm etter ti dagers arbeid med coronaviruset i Milano. Antall smittede i landet er nå over 5800 personer.

I et brev som er offentliggjort på hjemmesiden til Det europeiske samfunnet for intensivmedisin (ESICM), deler tre italienske leger sine erfaringer med coronaviruset i Milano så langt.

ESICM er en internasjonal organisasjon bestående av over 9000 leger, sykepleiere og andre helsearbeidere. Organisasjonen skriver selv at de ønsker å fremme og styrke utdanning, forskning og fagutvikling innen intensivmedisin.

Det er president Jozef Kesecioglu av ESICM som har lagt ut brevet.

les også FHI forbereder seg på ny corona-fase: – Kan få uoppdagede som kan smitte videre

De tre legene Maurizio Cecconi, Antonio Pesenti og Giacomo Grasselli, er alle professorer på Universitetet i Milano. De koordinerer intensivbehandlingen i forbindelse med utbruddet av coronaviruset i Nord-Italia.

– Vi har sett et veldig høyt antall innleggelser på intensivavdelingen, nesten utelukkende på grunn av alvorlig respirasjonssvikt som krever mekanisk pustehjelp, skriver legene.

De skriver at omtrent 10 prosent av personene som har testet positivt for coronaviruset, er blitt innlagt på intensivavdelingen.

– Vi ønsker å formidle et sterkt budskap: Gjør dere klare!

Dette er hovedpunktene i legenes åpne brev:

Gjør dere klare med en beredskapsplan i tilfelle et utbrudd i samfunnet.

Ikke jobb alene. Koordiner sykehusledelse og annet helsepersonell for å forberede responsen.

Forsikre om at det er kontroll over mengden av smittevernutstyr.

Forsikre om at alle er opplært til bruken av smittevernutstyr.

Bruk utdanning, trening og simulering så mye som mulig.

Identifiser tidlig hvilke sykehus som trygt kan håndtere en stor økning av pasienter.

Øk kapasiteten på intensivavdelinger.

Forbered intensivavdelinger på hvor de skal gruppere de smittede pasientene.

les også To nye passasjerer på fly med smittede har testet positivt – hadde vært i Nord-Italia

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset. Lørdag kveld kom oppdaterte tall som viser at 5883 er blitt smittet, og hele 233 er døde. Det betyr at det ble registrert over 1200 nye smittetilfeller på bare ett døgn.

Fredag ettermiddag skrev Utenriksdepartementet (UD) at norske myndigheter «fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto som ikke er strengt nødvendige». Milano er blant byene som ligger i Lombardia.

Basert på reiserådet fra UD gikk Norwegian kort tid etter ut med meldingen om at de kansellerer flyginger mellom Oslo og Milano.

SAS har allerede stanset alle flyginger til Milano, Bologna, Venezia og Torino fram til 16. mars.

Også Folkehelseinstituttet har tidligere gått ut og frarådet nordmenn til å unngå reiser til Nord-Italia.

Lørdag kveld meldte Reuters at italienske myndigheter forbereder en total nedstenging av Lombardiaregionen, i første omgang frem til 3. april.

Ingen får reise inn eller ut, hvis de ikke ha tungtveiene grunner til å reise. Skoler, svømmehaller, idrettsarrangementer og religiøse seremonier rammes.

Publisert: 07.03.20 kl. 23:13

