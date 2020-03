FORSØKER Å TA SEG OVER: Migranter klatrer over et gjerde ved den tyrkisk-greske grensen i Pazarkule. Foto: Emrah Gurel / AP

Full ordkrig mellom Hellas og Tyrkia: «Bruker mennesker som rambukk»

Tusener av mennesker forsøker å ta seg over fra Tyrkia til Hellas. Samtidig hagler beskyldningene mellom de to nabolandene.

Situasjonen tilspisser seg etter at Tyrkia forrige uke åpnet grensen, noe som har ført til ytterligere press på Hellas, et land som allerede har måttet håndtere flyktningkrisen i Europa i flere år.

Flyktning om kaoset på Hellas-grensen: «Politiet stripper folk nakne»

Utad er forholdet mellom de to landene mildt sagt kjølig, og det pågår nå en ordkrig hvor de peprer hverandre med beskyldninger om hva som egentlig skjer med flyktningene og migrantene på grensen.

Tidligere har tyrkiske myndigheter gått ut med en video som angivelig viser den greske kystvakten som skyter mot en gummibåt:

I en uttalelse fra guvernøren i Edirne hevder tyrkiske myndigheter også at «gresk politi og grensepatruljer har skutt med gummikuler og skarp ammunisjon mot flyktninger som befinner seg mellom grenseovergangene Pazarkule og Kastanies».

Uttalelsen er gjengitt i internasjonale medier, og VG har også fått tilsendt den fra en rådgiver i den tyrkiske regjeringen.

De hevder videre at en mann døde etter å ha blitt skutt i brystet, og det påstås også at medlemmer av det tyrkiske parlamentets menneskerettskommisjon var vitne til dramatikken.

Bakgrunn: Tusener forsøker å ta seg inn i EU fra Tyrkia

Bilder fra fotografer i nyhetsbyrået AFP viser også en migrant som blir båret i sikkerhet etter å ha blitt skutt ved grensepasseringen Pazarkule, samt skadede migranter på sykehus.

PÅ SYKEHUS: Nyhetsbyrået AFP har møtt to menn med skuddskader på Trakya University Hospital, som ligger på tyrkisk side av grensen. Foto: OZAN KOSE / AFP

Tyrkiske myndigheter har også sendt ut egne bilder og videoer som angivelig underbygger påstandene, og som blant annet viser migranter med skuddskader.

Men Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, er ikke overbevist:

– Med forbehold om at jeg ikke har sett bildene, virker dette som noe mellom propaganda og offentlig diplomati. Det er ment å påvirke opinionen i andre land, i dette tilfellet Norge.

HOLDER VARMEN: Migranter har tent bål inne på en markedsplass i Edirne, før de skal forsøke å ta seg mot Hellas. Foto: OZAN KOSE / AFP

Videre sier han at mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er en «mester til å beregne sitt tyrkiske publikum, fungerer utspillene desto dårligere på verden utenfor».

Årsaken? Fordi det tyrkiske lederskapet i liten grad bryr seg om eller kjenner det vestlige publikumet, mener Wigen.

– I dette tilfellet tror jeg dessuten selve oversendelsen overskygger budskapet. Innholdet i en video man ellers ville funnet rørende drukner i det faktum at man lurer på hvorfor man har fått det tilsendt, sier han.

Frivillige på Lesvos skal ha blitt angrepet: «Det er et lovløst samfunn»

STRØMMER TIL: Migranter på vei mot grenseovergangen Pazarkule i Edirne-provinsen. Foto: OZAN KOSE / AFP

Bruker mennesker som rambukk

Den greske ambassaden har i en e-post til VG kommentert situasjonen på grensen. De er ikke noe dårligere enn sitt naboland, og tar i bruk kraftig skyts for å beskrive det de mener Tyrkia holder på med.

– Det du, og alle oss andre nå er vitne til er et land som bruker mennesker som rambukk, fabrikerer falske nyheter for å føre dem bak lyset, og systematisk krenker andre lands suverenitet.

De skriver videre at «Hellas står foran et massivt og koordinert trykk som følge av forflytning av mennesker i de østlige grenseområdene og til havs», og hevder at det hele er «orkestrert av Tyrkia som bryter avtalen inngått med EU i 2016».

les også Tusenvis på flukt til Europa

– Det er ikke lenger et flyktningproblem, det er et åpenbart forsøk fra Tyrkia på å bruke desperate mennesker for å fremme sin geopolitiske agenda, står det i e-posten, hvor det uttrykkes tydelig at det hele er en trussel mot landets sikkerhet.

Les også: Her kommer flyktningene inn i Europa gjennom hull i gjerdet

I sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget torsdag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at de følger situasjonen tett etter president Erdogans uttalelse forrige uke om at Tyrkia ikke vil stanse migranter fra å komme over grensen.

– Å gjøre flyktninger og migranter om til et politisk pressmiddel er ikke akseptabelt. Norge støtter EU fullt ut i denne saken. EU- og Schengen-landene kan ikke gi etter for det politiske presset, sa Søreide.

Hun slo fast at Tyrkia «må overholde enigheten fra EU-Tyrkia-erklæringen i 2016».

