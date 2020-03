BERNIE-TILHENGER: Tim O’Brien (28) utenfor Bernie Sanders’ valgkampkontor i Austin, Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Supertirsdag i Texas: – Hvis de stemmer, stemmer de for Bernie

AUSTIN, TEXAS (VG) Supertirsdag kan bli avgjørende for hvem som blir Donald Trumps utfordrer i november. Tim O’Brien (28) mener Bernie Sanders (78) er den eneste av kandidatene som forstår hans generasjon.

I dag tar 14 delstater stilling til hvem de ønsker som Demokratenes presidentkandidat. Siden det står om en tredjedel av det totale antallet delegater, vil resultatet få stor betydning for hva som skjer videre.

Spørsmålet er om Joe Biden vil få mange nok stemmer til å kunne utfordre Bernie Sanders – og om Mike Bloomberg og Elizabeth Warren vil kunne fortsette den lange valgkampen.

Sanders leder stort i California, som har flest delegater. I Texas, som har nest flest, jobber organisasjonen hans hardt for å opprettholde den knappe avstanden til Biden.

– Vår mann

I en forstad til Austin går musikeren Tim O’Brien (28) fra dør til dør for å overtale velgere til å stemme på senatoren fra Vermont – den eldste av presidentkandidatene.

MØTER VELGERE: Tim O’Brien har nettopp banket på døren til J.C Jenova, som ikke har bestemt seg for om han skal stemme på supertirsdagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han engasjerte seg i Bernie Sanders valgkamp i 2015 og tar del i et regionalt og nasjonalt nettverk av tidligere og nye frivillige.

– Mot slutten av Obamas tid følte vi at det demokratiske partiet ikke snakket om sakene vi brydde oss om og at det ikke var langt nok til venstre. Så kom Bernie, og vi tenkte «dette er vår mann».

O’Brien representerer grunnfjellet i Bernie Sanders’ velgerbase: Unge under 30 år. Vermont-senatorens utfordring er at valgdeltagelsen i denne gruppen tradisjonelt har vært lav. I primærvalget i Nevada var andelen lavere enn i 2016, men høyere enn i 2008, ifølge forskningssenteret CIRCLE.

Bernie Sanders og unge velgere * Sanders vant omtrent halvparten av velgerne under 30 i New Hampshire, ifølge Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE), og to tredjedeler av unge stemmer i Nevada. *Ifølge en nylig måling fra Pew Research Center er unge under 30 år 78-åringens største velgergruppe * En måling fra mars 2019 viste at Bernie Sanders ledet blant unge demokrater. 30 prosent oppga at de ville stemme på ham. Vis mer

O’Brien mener mange unge har mistet troen på dagens politiske system og at de derfor tenker at deres stemme ikke vil utgjøre en forskjell.

– Enten er de så opprørt at de ikke kommer til å stemme i det hele tatt. Hvis de stemmer, stemmer de for Bernie, sier han.

I TET: Bernie Sanders sammen med kona Jane Sanders på et valgkamparrangement i San Antonio, Texas 25. februar. Foto: REUTERS

– Ikke råd til familie

28-åringen vokste opp i Washington, D.C, og sier at han ble desillusjonert av å se det elitistiske politiske miljøet på nært hold.

– Terskelen for hva en politiker bør være er blitt høyere. Bernie passerer den. Jeg tror ikke Obama ville gjort det i dag, sier han.

Han viser også til at hans generasjon ikke har tilgang til det samme livet som enkelte privilegerte foreldre.

– Jobbene som skal til for å ta neste skritt, er ikke der. Vi har ikke råd til å danne familie. Vi har en absurd høy studiegjeld. De fleste av vennene mine her har 50–100 dollar igjen etter at husleien er betalt.

– Ingen frihet

I nabolaget han er sendt ut til, står enkle, eldre hus side om side med nye og arkitekttegnede boliger. Mange av beboerne er latinamerikanere i lavinntektsjobber.

– Jeg har ikke sett en president som Trump på de 30 årene jeg har vært i USA. Han skal gi oss frihet, men jeg ser ikke det. Det er ingen frihet, sier Rossendo Delgado, som ikke får stemme fordi han ikke er amerikansk statsborger.

Datteren Andrea Delgado nevner har ikke bestemt seg, men sier at hun er opptatt av grensepolitikken.

– Bernie sloss for minoriteter og rasistisk politikk. Han vil stenge interneringsleirene, forsikrer O’Brien.

«Lytt empatisk»

Ved valgkampkontoret fikk VG en kopi av manuset som skal hjelpe frivillige som er ute og banker på dørene.

«Å vinne Texas er et kritisk steg for å få Bernie inn i Det hvite hus, og vi er avhengig av tilhengere som deg for å vinne», er blant argumentene.

«Mange av naboene dine planlegger å være der for å støtte Bernie».

Det inneholder også forslag om spørsmål til en ubestemt velger:

«Er det noe som berører deg som du ønsker en presidentkandidat vil kjempe for? (Lytt empatisk og still spørsmål om hva de synes om primærvalget, kandidatene, og Bernie).»

KAMPKLAR: En av plakatene på Bernie Sanders’ valgkampkontor i Austin. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Beste til å slå Trump

Etter en times tid treffer O’Brien på Dhruva Athruya, som er ute og gjør samme jobb for Joe Biden. De havner raskt i en lengre debatt.

Ahtruya vil ha mer forskning og data før han vil ta stilling til Bernie Sanders’ forslag om å gi gratis helsehjelp til alle.

– I mellomtiden fortsetter folk å være syke uten å få hjelp, de fortsetter å gå på jobb syke og dør i våre lokalsamfunn. For meg er det dette det handler om, parerer O’Brien.

KONKURRENTER: Dhruva Athruya er frivillig for Joe Biden. Tim O’Brien havnet raskt i en diskusjon med motstanderens representant. Foto: Thomas Nilsson / VG

I et annet nabolag utenfor Austin forteller Brent Joseph Brent (45) at han allerede bestemt seg for å stemme på Bernie Sanders. I likhet med mange andre velgere har han en klar førsteprioritet: Hvem som kan klare å sende Trump ut av Det hvite hus.

– Han er den beste til å slå Trump. Jeg ikke enig i all hans politikk. Men jeg tror han er tøff nok til stå på scenen med hans. Og han kan bringe ut en del av arbeiderklassen som Trump ikke kan, sier han.

BERNIE-VELGER: Brent Joseph Brent (45) har bestemt seg for hvilken kandidat han vil støtte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han tror Sanders kan tiltrekker seg noen av de samme velgerne som Trump.

– Det virker som Trump berørte sinne til arbeiderklassen og blåsnipparbeidere, som følte seg ignorert. Jeg tror mange av kandidatene fortsatt ignorerer det. Men Bernie virker å adressere det, samtidig som han har konkrete planer.

Samlet rundt Biden

Innspurten til supertirsdag ble preget av at både Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg fra valgkampen. Buttigieg erklærte han vil støtte Biden, et budskap som ifølge amerikanske medier vil gjentas av Klobuchar.

Sanders lot seg tilsynelatende ikke affisere.

– Fra dag én har vi utfordret etablissementet – uavhengig av om det er selskapene på Wall Street, legemiddelselskapene, forsikringsselskapene eller det politiske etablissementet, sa han til CNN mandag kveld.

Publisert: 03.03.20 kl. 03:32

