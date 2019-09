ABACO: Orkanen Dorian rammet Bahamas hardt da den traff land i begynnelsen av september. FOTO: Thomas Nilsson

600 fortsatt savnet etter orkanen Dorian

Det offisielle dødstallet etter orkanen er 56, men flere hundre personer er fortsatt savnet.

Nesten en måned har gått siden orkanen Dorian raserte store deler av Bahamas. Fortsatt er flere hundre mennesker savnet, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået.

Fredag talte Bahamas’ statsminister Hubert Minnis til generalforsamlingen i FN.

Vi vet at det er vesentlig flere liv som har gått tapt, fordi det fortsatt er 600 som er savnet, sa Minnis i New York.

Ifølge CNN uttalte Minnis at antall savnede har gått kraftig ned, samtidig som antall døde har økt.

Tidligere har myndighetene antydet at rundt 1300 personer ikke er gjort rede for. I går gjentok Minnis at det offisielle dødstallet fortsatt er 56.

NEW YORK: Hubert Minnis talte til generalforsamlingen i FN fredag. FOTO: Lucas Jackson

Eksstatsminister: Antall døde er høyere

Den forhenværende statsministeren Hubert Ingraham har tidligere sagt til mediene at antall døde er langt høyere enn det myndighetene har rapportert om.

– Hundrevis av mennesker har dødd i Abaco, det er også høye tall i Grand Bahamas.

Ifølge FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock er nettopp Abaco og Grand Bahamas blant de hardest rammede etter at orkanen traff land 1. september. Her er store bebygde områder lagt i ruiner, og innbyggerne er i desperat behov for rent drikkevann, mat, medisiner og tak over hodet.

les også 70.000 trenger umiddelbar hjelp etter orkanen på Bahamas

BAHAMAS: Orkanene Dorian etterlot store ødeleggelser og flere døde, både mennesker og dyr. FOTO: Thomas Nilsson

Overveldende forhold

CNN skriver at flere hjelpearbeidere er på Bahamas i håp om å finne overlevende. De forteller at lukten av lik kan kjennes langs den timelange reisen fra flyplassen til Grand Bahamas, og beskriver overveldende forhold på den tropiske øygruppen.

Noen av orkanens ofre kan være fanget under de store haugene av skrot som en gang var husene deres. Andre kan ha blitt vasket vekk under orkanen og først nå blitt skylt opp igjen på land.

BAHAMAS: Abaco på Bahamas fotografert 7. september i år FOTO: Thomas Nilsson

Rundt 70 000 mennesker skal ha mistet alt de eide i orkanen Dorian. Ifølge CNN utgjør det nesten en femtedel av Bahamas’ befolkning. Orkanen var den sterkeste som hadde blitt registrert i Atlanterhavet siden 1935 og hadde en styrke på fem da den traff øygruppen.

