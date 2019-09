SØSKEN: Storebroren, som snart fyller fem år, vil måtte skille fra søsteren på tre år, dersom han hentes alene til Norge for å få helsehjelp. Moren vil ikke gi fra seg noen av barna. Foto: Privat

Beskylder UD for helsebløff om syk gutt i Syria

UD presset på for at en norsk IS-kvinne i Syria skulle la sin syke gutt (4) få en operasjon. Det ble vist til en diagnose stilt av Røde Kors. Men Røde Kors avviser at en slik diagnose ble stilt.

På et nytt bilde VG har fått fra al-Hol leiren i Syria, holder den magre gutten på fire år armen rundt sin lillesøster på tre. Han er alvorlig syk, men dersom han skal hentes til Norge for å få behandling her, må moren gi ham fra seg.

Statsminister Erna Solberg slo i vår fast at norske barn som vokste opp i terrorstaten IS kan hentes hjem, men ikke deres mødre.

– Moren mener at det er til barnas beste at de ikke skilles fra henne, etter flere år med krig og ekstreme opplevelser. Dersom UD kan hente hjem en syk fireåring, så bør lillesøsteren på tre år og barnas mor få følge med, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus.

Omstridt diagnose

Det har oppstått en uklar situasjon rundt guttens helsesituasjon. Han var denne uken til behandling ved et feltsykehus i leiren som drives av Røde Kors.

I journalen, som VG har fått tilgang til, står det at gutten har den alvorlige diagnosen cystisk fibrose, en arvelig lunge- og tarmsykdom. Dette er samme diagnose som tidligere ble stilt av leger i Raqqa, hovedstaden til terrorstaten IS.

Det fremgår også at gutten har «vedvarende diaré» og at han kun veier tolv kilo, selv om han snart fyller fem år. Til sammenligning veier en gjennomsnittlig ettåring rett under ti kilo.

VG har omtalt at UD har hevdet at gutten har en annen diagnose, med et mindre alvorlig sykdomsbilde. De har opplyst at gutten må opereres for en fibrøs cyste i magen, altså en godartet svulst.

I en rekke tekstmeldinger oppfordres guttens mor sterkt til å la gutten få en slik behandling, men hun har nektet fordi hun frykter at det vil føre til at sønnen tas fra henne.

I meldingene vises det til at diagnosen skal være stilt av Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) og formidlet til moren via Verdens helseorganisasjon (WHO).











Avviser diagnosen

Men i et skriftlig svar sendt til VG fra ICRC understrekes det at organisasjonen «ikke deler medisinsk informasjon med stater og fullt ut respekterer pasienters konfidensialitet, både i Syria og andre steder».

En ansatt i Norges Røde Kors, som drifter feltsykehuset på vegne av ICRC, skriver følgende i et brev til kvinnens advokat:

«Jeg har fått beskjed om at det ble tatt røntgen av (guttens navn) på siste besøk på feltsykehuset. Det ble også gjort en vurdering av en potensiell cyste. Det opplyses om at det ikke er vurdert som medisinsk nødvendig med noen operasjon for (guttens navn) av legen på sykehuset».

I tillegg har Verdens helseorganisasjon (WHO) svart NRK om samme sak – og der står det at WHO ikke har utstyr til å finne cyster, og dermed ikke kunne ha stilt diagnosen.

Takker nei

– Det er nå helt klart for meg at UD forsøkte å bruke en feilaktig diagnose som en bløff for å få gutten på et sykehus, der man kunne påvise nødrett og frata mor ansvaret, sier advokat Nordhus.

– Men hvorfor takker ikke din klient ja til helsetilbudet som gutten er blitt tilbudt?

– Som mor har hun en rett og plikt til å si nei til en operasjon på en cyste som ikke finnes, og der hun ikke har fått innsyn i hvordan diagnosen er stilt.

Røde Kors reagerer

I Røde Kors reageres det på at UD har vist til dem i denne saken, all den tid den omstridte diagnosen ikke er blitt stilt av organisasjonen.

– Vi kjenner ikke til hvor norske myndigheter har disse opplysningene fra, fastslår generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, som også er kritisk til at det har tatt så lang tid å gi gutten hjelp.

– Det har gått et halvt år siden det ble kjent i mediene at denne gutten er alvorlig syk. Denne leiren er ikke noe sted for barn i det hele tatt, aller minst for alvorlig syke barn. Hvor lang tid skal politiske prinsipper få veie tyngre enn humanitære hensyn, sier Røde Kors-sjefen.

TYNN: Den norske gutten på fire år i leiren i Syria veier tolv kilo, ifølge en fersk oppdatering i hans journal. Foto: Privat

UD: – Taushetsplikt

I et skriftlig svar til VG påpeker statssekretær Audun Halvorsen i UD at de av hensyn til taushetsplikten kun kan gi begrensede detaljer, men det slås fast at : «Utenrikstjenesten videreformidler medisinske vurderinger fra medisinsk personell». Videre svarer Halvorsen:

– Utenrikstjenesten arbeidet for å tilrettelegge for medisinsk oppfølging for barnet, etter anmodning fra mor. Utenrikstjenesten har videreformidlet flere tilbud om helsehjelp, og oppfordret til å følge rådene fra medisinsk personell. Helsetilbydere i leiren forutsetter at mor samtykker, både for innleggelse, ytterligere undersøkelser og eventuelle inngrep. Utenrikstjenestens bistand i denne saken gis derfor kun som et tilbud, på bakgrunn av mors anmodning og i den utstrekning hun samtykker.

Han legger til at både det å hente barnet hjem eller å gi det konsulær bistand uten samtykke fra mor, er utelukket.

