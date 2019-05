LIGGER PÅ SIDEN: Bildet viser vraket etter den ungarske turistbåten «Mermaid» på bunn av elven Donau i Ungarn. Bildet er tatt med sonar. Foto: HUNGARIAN WATER RESCUE SERVICE via AP

Her ligger turistbåten på elvebunnen

Tøffe forhold gjør det svært vanskelig å heve vraket til turistbåten «Mermaid». Et bilde fra ungarske redningstjenester viser at båten ligger på siden, omtrent 7,5 meter under vannoverflaten i elven Donau.

Hittil har 14 personer blitt funnet etter ulykken hvor båten med 33 koreanske turister og to personer fra Ungarn sank i elven Donau. Syv av dem døde, mens de siste syv overlevde.

Vanskelige forhold

Fredag kom koreanske hjelpemannskaper på plass for å lete etter de 21 savnede personene etter dødsulykken onsdag kveld. Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha sier på en pressekonferanse at de ønsker å få hevet vraket så fort som mulig, skriver The Korea Times.

– Jeg har bedt om en tidlig heving av den senkede båten, og en ekspansjon av leteaksjonen til andre land rundt elven.

De andre landene koreanerne ønsker skal bidra i letingen er ifølge viseutenriksministeren Ukraina, Kroatia, Serbia og Romania.

Men det røffe været, den sterke strømmen i elven og dårlig sikt i vannet gjør arbeidet nesten umulig.

Ifølge redningstjenestene skal den over 70 år gamle sovjetiske turistbåten ligge 7,5 meter under vannoverflaten på det dypeste. På grunn av det grumsete vannet og den sterke strømmen er det umulig for dykkere å inspisere båten, meldes det om.

For å bøte på utfordringene med strømmen har utenriksministeren ytret ønske om å sette opp et nett rundt vraket, slik at ikke eventuelle døde personer i vraket blir tatt av strømmen. Ifølge Index sier det ungarske innenriksdepartementet at ingen av de vanlige metodene for å heve vraket har fungert, noe som gjør at de vurderer nettet.

VIL HA FORTGANG: Den koreanske utenriksministeren Kang Kyung-wha vil ha båtvraket opp fra elvebunnen så fort som mulig. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Den ungarske utenriksministeren Peter Szijjarto sier at de vil forlenge søket etter de savnede. Han utelukker heller ikke at de vil finne personer i Serbia på grunn av den sterke strømmen, skriver AP.

– Vraket er lokalisert på mer enn seks meters dyp, og vannet fortsetter å stige på grunn av det kraftige regnfallet.

Politiet har gått ut med flere videoklipp fra tiden før båten sank. På bildene ser man at begge båtene er på vei nordover, og at den store elvecruisebåten tar igjen den mindre turistbåten like før de passerer broen Margit Bridge.

På et tidspunkt blir det et sammenstøt mellom de to båtene, og ifølge politiet kantret og sank turistbåten «Mermaid» kun syv sekunder senere.

Hevder skipet seilte videre

Det siste døgnet har det startet å komme inn dramatiske historier fra dem som overlevde.

– Alle på dekk falt i vannet, og jeg tror de som var inne i kabinen i første etasje antagelig ikke kunne komme seg ut av båten i tide, sier Yoon, en av de overlevende, ifølge AP.

Yoon hevder også å ha sett skipet som kjørte over dem fortsette sin ferd vekk fra ulykken og menneskene i vannet uten å bidra i hjelpearbeidet, skriver AP. Ifølge CNA skal Jung, som også var om bord i båten, være kritisk til redningsarbeidet.

– Strømmen var sterk og folk fløt bort, men redningsmannskapet kom ikke.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Torstein Hagen eller Viking Cruises for kommentar.

Skipet som mistenkes for å ha senket «Mermaid» er «Viking Sigyn», som er del av Viking River Cruises. Eieren av dette rederiet er nordmannen Torstein Hagen.

VANSKELIGE LETEFORHOLD: Flere faktorer gjør letearbeidet nærmest umulig. Foto: Reuters

Kapteinen på «Viking Sigyn» er pågrepet av ungarsk politi. Via sin advokat sier han at han ikke har brutt noen regler eller gjort noe kriminelt. Ifølge Reuters reagerer advokaten hans reagerer sterkt på at hans klient blir behandlet som en mistenkt.

Publisert: 31.05.19 kl. 21:26 Oppdatert: 31.05.19 kl. 21:46