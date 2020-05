ETTERLENGTET: Mange av innbyggerne i Madrid benyttet seg av anledningen til å komme seg ut da det endelig ble tillatt i helgen. Foto: De Dios Alejandro/AlterPhotos/ABACA

Slik tar spanjolene hverdagen tilbake etter corona

Etter nesten to måneder med isolasjon skal Spania gjenåpnes i fire faser. Felipe (30) og Pilar (34) vil likevel ikke slippe jubelen løs.

I helgen fikk spanjolene ta seg en spasertur eller jogge en runde for første gang siden unntakstilstanden ble erklært 14. mars. De kunne endelig gå til frisøren for å klippe coronasveisen og bestille take away fra restaurantene.

Dette er en del av «fase null» i regjeringens detaljerte plan for en gradvis gjenåpning av samfunnet etter at coronaepidemien har krevd 25.613 liv i Spania – fjerde mest i verden. Tallene for døde og smittede har stabilisert seg noe, og myndighetene mener tiden er inne for å forsiktig tre ut av isolasjonen.

– Jeg er glad for at situasjonen er bedre, men jeg er avventende til hvordan smitten vil utvikle seg. Gjenåpningen er et eksperiment. Vi vet ikke hva vi har i vente, sier Felipe Larach (30) i Madrid.

VARSOM: Felipe Larach går utendørs i Madrid, men forsøker å unngå andre mennesker så godt det lar seg gjøre. Foto: Privat

Dette er Spanias plan

Gjennom fire faser frem til 22. juni skal 47 millioner spanjoler tilbake til en ny hverdag. Hvis smitten skulle bre om seg på ny, rykker befolkningen tilbake til forrige fase.

Dette er statsminister Pedro Sánchez plan, steg for steg:

Fase null: Startet offisielt 4. mai. Tillatt å gå tur eller mosjonere én kilometer utenfor sitt hjem i opptil én time hver dag til gitte tider avhengig av alder. Bare lov å trene alene, eller gå tur med noen i samme husholdning. Restauranter åpnet for take away, frisører for timebestilling.













NY SVEIS: Juani Leal var snar om å oppsøke frisøren sin i Madrid. «Jeg var deppa, barna mine kjente meg knapt igjen på videosamtaler med dette håret», sier hun til Reuters.

Fase en: Starter 11. mai. Inntil ti personer kan samles, men de må fortsatt holde to meters avstand. Uteservering åpner med halv kapasitet. Treningssentre åpner delvis, og fotballtreninger på toppnivå blir lov.

Fase to: Starter 25. mai. Lov med bordservering (men bare med en tredjedels kapasitet), og å reise til feriehus innad i samme provins. Teatre, museer, kjøpesentre og kirker åpner delvis. Bryllup og begravelser kan ha noen flere til stede. Barnehagene åpner.

NYTER SOLEN: En kvinne fanger solstråler på Toledo-broen i Madrid 3. mai. Foto: Manu Fernandez / AP

Fase tre: Starter 8. juni. Barer og restauranter åpner med halv kapasitet, og nå kan gjestene stå i baren. Nattklubber åpner delvis. Flere ansatte får gå på kontorjobb. Strendene åpner.

«Den nye normalen»: Starter tidligst 22. juni. Hele samfunnet åpner og går mot normal tilstand. Men folk må fortsatt holde to meter avstand og vaske hender hyppig. Det vil bli lov å forlate hjemprovinsen sin, men man kan bare reise til provinser som er i samme fase (alle 52 provinser følger sitt tempo).

Skoler og universiteter åpner etter planen først i september. Da skal det ikke være med enn 15 personer i klasserommet.

Grensene til Spania forblir trolig stengt for internasjonal turisme til oktober.

PÅBUDT MED MUNNBIND: Spanjolene må dekke munn og nese når de tar offentlig transport. Her fra Atocha-togstasjonen i Madrid 4. mai. Foto: Manu Fernandez / AP

Folksomt ute på kveldene

Pilar Cebrian (34) bor egentlig i Madrid, men har fått unntak fra reiseforbudet for å hjelpe sin kreftsyke far i Zaragoza nordøst i landet. Mandag kveld gikk hun og faren en tur ut i gatene, med munnbind på. Selv om det bare er påbudt på offentlig transport, ville de – i likhet med mange andre – ikke ta noen sjanser.

– Gatene var nesten tomme på dagtid, men det er folksomt mellom klokken 20 og 23 på kvelden, forteller Cebrian.

PÅ KVELDSTUR: Pilar Cebrian gikk seg en tur i Zaragoza i Nordøst-Spania mandag kveld. Foto: Privat

Den nye hverdagen i Spania er delt inn i ulike puljer, der hver enkelt får være ute i maksimalt én time hver dag:

De mellom 14 og 65 år får være ute klokken 06–10 og 20–23.

De over 65 år får være ute klokken 10–12 og 19–20.

Mens barn under 14 år får være ute ledsaget av maks to voksne mellom klokken 12–19.

– Noen butikker holdt åpent for kunder etter avtale, og folk kunne gå ut en times tid, drive med sport og til og med sitte på en offentlig benker – noe som var forbudt før, sier Cebrian.

Her er hennes bilder fra Zaragoza mandag:











UTENDØRS: Flere ville ut og lufte seg i Zaragoza mandag kveld.

Går i zigzag på smale gater

Etter å ha tilbrakt de siste syv ukene innendørs i et kollektiv med tre andre i en boligblokk i Madrid, der eneste avbrekk var å klappe for helsevesenet fra balkongen hver kveld og gå på matbutikken når det var nødvendig, syntes Felipe Larach at det var deilig å komme seg litt ut.

Men i en by med 6,6 millioner innbyggere og der 65 prosent av gatene er under 3,5 meter brede, er det utfordrende å holde avstand.

– Jeg er veldig forsiktig når jeg går ut og prøver å finne de mest folketomme gatene. Men det er mange ute, og jeg må gå zigzag mellom dem. Noen steder går vi på rett linje bak hverandre. Det er rart, og mange ser mistenksomt rundt seg, sier 30-åringen.









ELDRETIMEN: To eldre kvinner er ute ved Plaza Mayor i Madrid 3. mai.

Smitten kan potensielt komme ut av kontroll igjen, men ikke alle er like varsomme som Larach.

– Mange er uansvarlige. Da nyhetene kom om de nye reglene gikk mange umiddelbart ut i gatene for å feire. I helgen var gatene fulle av folk som drakk. Jeg overhørte noen si at «det verste er over», men jeg er ikke så sikker, sier han.

Larach innstiller seg på annerledes sommer, selv om fase fire går som planlagt. Festivalen han skulle på et utsatt, det samme er bryllupet han skulle gjeste. Paris-ferien er avbestilt.

– Jeg ser for meg at jeg kommer til å være mye utendørs og i naturen sammen med et par gode venner, sier han.

TID FOR NATUR: Mange ville se solnedgangen fra Cerro del Tip Pio-parken i Madrid 3. mai. Foto: Manu Fernandez / AP

Publisert: 06.05.20 kl. 04:05

