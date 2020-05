Ga blaffen i WHO-advarsel og holdt militærparade

Selv Vladimir Putin valgte å utsette markeringen av frigjøringen fra nazistene, men Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko ga blaffen i advarslene fra WHO og feiret med militærparade og ingen «sosial distanse».

Tusener av mennesker samlet seg i sentrum av Minsk for å se soldatene, militære avdelinger og jagerfly vise seg fram som en del av markeringen av 75 år siden seieren over nazi-Tyskland.

Lukasjenko har flere ganger avfeid corona-faren og har uttalt at et badstu-bad eller et glass vodka er det som skal til for å holde viruset unna.

I Hviterussland har restaurantene hele tiden vært åpne, skoler og universiteter har fungert som vanlig, og landets fotballserie har spilt som vanlig gjennom hele våren - med tilskuere. Selv har president Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994, spilt ishockey og fastslått at «viruset overlever ikke inne i en ishall».

WHO (Verdens Helseorganisasjon) har frarådet Hviterussland å ha store menneskesamlinger, som Seiersdagen, melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

22.052 hviterussere er bekreftet corona-smittede til nå, og 126 mennesker er døde. Ifølge Radio Free Europe mener ekspertene det er store mørketall. Journalisten Olga Tsvetkova sier til Kyiv Post at myndighetene skjuler sannheten.

President Lukasjenko har beskrevet corona-tiltakene rundt omkring som en «global psykose». Han kom også inn på dette i sin tale på Seiersdagen:

– I denne sinnssyke og desorienterte verden vil det være folk som fordømmer oss for tid og sted for denne hellige handlingen, sa Aleksandr Lukasjenko og la til at «vi hadde ikke noe valg».

Hviterussland ble hardt rammet under den andre verdenskrig. De tyske troppene dro gjennom Hviterussland på sin vei til Moskva. De mistet en fjerdedel av sin befolkning.

Russland skulle også ha hatt en stor markering av 75 årsjubileet for seieren over nazistene, men Vladimir Putin bestemte for noen uker siden at dette skulle flyttes til begynnelsen av september - for å hindre corona-smitte.

– Vår militærparade i Minsk blir den eneste i det tidligere Sovjetunionen som blir holdt til ære for alle de sovjetiske soldagene som frigjorde verden fra nazismen, sa Lukasjenko i sin tale.

3000 soldater og 150 militære kjøretøyer paraderte gjennom Minsks gater, ifølge radiostasjonen Ekho Moskva. Blant tilskuerne var det enkelte som hadde munnbind, men det var ingen antydning til å holde «sosial distanse», ifølge Radio Free Europe.

– Folk hadde ikke noe annet valg enn å komme på paraden, i hvert fall ikke studenter og de som jobber i det offentlige, sier sjefredaktør Svetlana Kalinkina i Belorusskij Partizan til Ekho Moskva.

– Men jeg tror de fleste i Hviterussland forstår at det er galt å holde parader på et slikt tidspunkt, sier Kalinkina.

