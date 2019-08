FANGET: En kvinne ble erklært død på stedet etter at hun ble fanget under jord- og steinmassene på en badestrand i San Diego i California, USA. Foto: AP Photo/Denis Poroy

Tre døde etter at skrent raste ned i California

Tre mennesker mistet livet og to er skadet etter at en skrent raste ned ved en populær badestrand ved San Diego i California fredag.

Oda Ording

NTB

Skrenten kollapset ved 15-tiden på ettermiddagen lokal tid mens stranden var full av badende, surfere og folk som solte seg.

I bilder tatt med helikopter kan man se solstoler, håndklær, surfebrett og strandleker som ligger strødd rundt på stranden, dekket av jord og sand.

Ifølge det lokale mediehuset NBC San Diego skal vitner og livvakter ha reagert umiddelbart ved å grave ofrene ut fra ruinene av skrenten. Men tre liv sto ikke til å redde, og én kvinne ble erklært død på stedet.

– Det var forferdelig. Jeg kan ikke forestille meg å være på stranden, og så plutselig snus livet på hodet, sier den lokale innbyggeren Jackie Benedict til mediehuset.

Han legger til at han aldri har sett et lignende ras.

SØKER: En politimann passer på mens redningsarbeidere søker etter savnede etter at en skrent raste ned ved en strand i San Diego. Foto: Denis Poroy / AP / NTB scanpix

Døde av skadene på sykehuset

To av de tre som ble fløyet til sykehus i helikopter med alvorlig skader, døde av skadene på sykehuset. Den tredje er fortsatt innlagt, mens en person fikk lettere skader.

Lokalt politi opplyser at ingen barn skal være blant de døde eller skadde.

I en pressemelding skriver ordfører Catherine Blakespear i byen Encinitas i San Diego:

«Vi er knust av denne tragedien og våre tanker går til ofrene og deres familier. Vi er beredt til å bistå dem så godt som mulig. Våre ingeniører og sikkerhetsavdelingen jobber iherdig for å vurdere tilstanden til skrentene».

Skyldes stigende havnivå

Ifølge en talsperson for livvaktene vil det kreves spesialutstyr for å rydde de kompakte jord- og steinmassene vekk fra stranden. Området er nå sperret av for å unngå flere ulykker.

Slike skrenter raser ned fra tid til annen, men Brian Ketterer ved Californias parkadministrasjon sier det aldri har skjedd et så alvorlig tilfelle.

Kysten nord for San Diego har den siste tiden blitt utsatt for stigende havnivå i Stillehavet, og flere steder er skrentene forsterket med betongmurer for å beskytte luksusvillaer på toppen mot å falle i sjøen.

Publisert: 03.08.19 kl. 07:12 Oppdatert: 03.08.19 kl. 07:49