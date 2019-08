Presidenten forsvant i én måned: Gjorde spektakulært comeback på TV

Da Turkmenistans president forsvant i juli, gikk det rykter om at han var død. Nå er han tilbake med elleville stunt på turkmensk TV.

Vanligvis er han allestedsværende i Turkmenistans statlige medier. Men etter et regjeringsmøte 5. juli, forsvant president Gurbanguly Berdymukhamedov fra offentligheten. Det gikk rykter om at 62-åringen var død, noe myndighetene så seg nødt til å avkrefte.

Plutselig var han tilbake, nesten én måned etter at han forsvant. Søndag 4. august viste den statlige turkmenske TV-kanalen en halvtimes reportasje om ferieaktivitetene til presidenten.

Berdymukhamedov har hatt en aktiv ferie, skal man tro TV-reportasjen. President sykler, rir, skyter på blink, spiller bowling, trener på et helsestudio og spiller inn musikk.









Turkmenistans president viser seg frem på TV.

Og Berdymukhamedov gjør alt med stil. Han treffer blinken hver gang han skyter med rifle, og han treffer alle kjeglene hver gang han kaster en bowlingball. Onde tunger hevder at TV-opptakene kan være klippet til presidentens fordel.

Et høydepunkt i TV-innslaget er når presidenten setter seg inn i en rallybil, og tar seg en tur ut i ørkenen. Der kjører han i ring ved siden av den såkalte «Porten til helvete», en brennende krater midt i ørkenen.

Krateret oppsto da bakken kollapset under leting etter olje i 1971. Gassen som siver opp gjennom ørkenjorden ble satt fyr på, og har brent siden. Og nå brenner presidenten gummi ved siden av.

Skriver bok

Avslutningsvis ser vi Berdymukhamedov i arbeid på kontoret sitt. Han er i gang med en ny bok. Presidenten har tidligere skrevet bøker om blant annet hester, plantemedisin, te og Turkmenistans historie. Den kommende boken skal handle om den sentralasiatiske gjeterhunden.

«Mens han var på ferie fortsatte president Gurbanguly Berdymukhamedov sine kunstneriske aktiviteter. Det er godt kjent at det turkmenske lederen forsøker å få tid til sport, musikk, forfattervirksomhet og vitenskapelig arbeid, til tross for sin tettpakkede timeplan, fylt med viktige gjøremål, arrangementer, besøk og møter i regjeringen», står det på presidentens hjemmeside.

HUNDEVENNER: Gurbanguly Berdymukhamedov tok med seg en sentralasiatisk gjeterhund i gave til Russlands president Vladimir Putin da den turkmenske lederen besøkte Sotsji i 2017. Foto: MAXIM SHEMETOV / NTB scanpix

Presidentens fravær førte til spekulasjoner i både Turkmenistan og utlandet. Det verserte rykter om at Berdymukhamedov var i Tyskland for å få medisinsk behandling. Deretter at det var moren hans som fikk behandling i utlandet.

24. juli viste presidenten seg på TV, mens han besøkte en byggeplass i hovedstaden Asjgabat. Men opptredenen skapte bare flere spekulasjoner, siden det ikke var klart når opptakene var gjort.

Til slutt gikk flere lokale kjendiser ut offentlig for å stoppe rykteflommen.

– Jeg ber dere om ikke å tro på disse løgnene, sa den turkmenske standupkomikeren Jagsjy Gosjunov i en video til sine 100 000 følgere på Instagram, ifølge Radio Free Europe.

Undertrykkende og korrupt

Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, mener at man må ta bildet som skapes av presidenten gjennom de offentlige mediene med en klype salt.

– I Turkmenistan har ikke presidenten noe forpliktelse til å forklare seg for folket. Han liker å vise seg frem som en slags superhelt, men hvem han er privat og hvem andre som drar i trådene inne i systemet er vanskeligere å vite, sier Dale.

TIL HEST: Berdymukhamedov er kjent som en dyktig rytter, og opptrer ofte til hest i turkmenske medier. Foto: IGOR SASIN / AFP

Han spekulerer i om Berdymukhamedov er så selvopptatt at han iscenesatte sin egen forsvinning, for å se hvilke reaksjoner det ville få.

– Uansett ga det ham mulighet til å gi ut flere nye videoer for å bevise at han er i live, blant annet av at han kjører foran «helvetes porter» i ørkenen. Det er underholdende for oss utenforstående, men samtidig tragisk i all sin absurditet, sier Dale, som har bodd flere år i Sentral-Asia, sier Dale.

Berdymukhamedov representerer ifølge Dale et av verdens mest undertrykkende og korrupte regimer. Det er langt vanligere at presidentens motstandere «forsvinner» enn at han gjør det selv.

– Det som først virker komisk, er samtidig dypt tragisk for befolkningen. I Helsingforskomiteen har vi de siste par årene fokusert særlig på «forsvinninger» av annerledestenkende i landet, sier han.

