FÅR BLI: Larry pusser pelsen utenfor 10 Downing Street onsdag. Han beholder jobben og bostedet, selv om en ny statsminister flytter inn. Foto: AP / NTB scanpix

Larry blir boende i Downing Street

Musefangeren Larry beholder jobben og slipper å flytte fra statsministerboligen i Downing Street, selv om Theresa May har overlatt den til Boris Johnson.

Den stripete hannkatten beholder tittelen sjefmusefanger og embetsmannskatt i 10 Downing Street, melder BBC.

Boris Johnson blir den tredje statsministeren Larry bor med siden han flyttet inn i 2011. Han bodde først sammen med David Cameron, så Theresa May fram til onsdag.

Larry ble hentet til oppdraget som musefanger fra et hjem for hjemløse husdyr etter at en feit, svart rotte ble observert i full fart foran inngangsdøra til 10 Downing Street under en direktesending på TV for åtte år siden.

Larry følger i potefarene til en rekke andre Downing Street-katter, som uoffisielt har gått under yrkesbetegnelsen Sjefmusefanger til kabinettkontoret.

Publisert: 25.07.19 kl. 05:33