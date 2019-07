OMDISKUTERT: Diagnosen «Shaken Baby Syndrom» er svært omdiskutert. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Frank May / picture alliance

Flere filleristing-dommer opphevet i USA

«Filleristing»-syndromet har vært overdiagnostisert og har ført til en rekke feilaktige dommer, mener organisasjonen California Innocence Project.

California Innocence Project er en av flere grupper i USA som bistår fengslede, som mener de er uskyldig dømt, med å gjenoppta sakene sine. De siste årene har det vært flere saker der «Shaken baby»-syndromet, eller filleristing har stått sentralt.

I Norge er problemstillingen aktuell i forbindelse med saken i Hønefoss der et foreldrepar er siktet for betydelig grov kroppsskade etter at deres 11 uker gamle spedbarn ble innlagt på Ullevål sykehus med symptomer som knyttes til filleristing.

Politiet jobber med tre hypoteser i saken:

At skadene er påført med vilje

At de er resultat av et uhell

At de har andre medisinske årsaker

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte, opplyste politiet under en pressekonferanse torsdag.

Ingen av foreldrene erkjenner straffskyld.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Etterforskningsleder Cecilie Johansen Sandbakken og påtaleansvarlig Per Thomas Omholdt i Sørøst politidistrikt avholdt pressekonferanse på politihuset i Hønefoss torsdag 11. juli. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

De tre symptomene blødninger i øynenes netthinner, hjerneskade og blødninger under den harde hjernehinnen kalles «Triaden». «Triaden» anses som en konsekvens av filleristing. De senere år er det flere forskere som har satt spørsmålstegn ved om de samme symptomene kan oppstå av andre årsaker.

Ifølge Norsk helseinformatikk har man i Norge gått bort fra betegnelsen «Shaken baby». Man bruker heller «påført hodeskade», et begrep som favner mye bredere enn bare risting som årsak til saken.

Barnepasser fengslet

Flere saker i USA, der den domfelte er funnet skyldig i filleristing er opphevet de siste årene. Innocence Project fremholder at «Shaken baby» er kraftig overdiagnostisert og har ledet til en rekke uriktige domfellelser.

I en av sakene ble barnepasseren Audrey Edmunds i Wisconsin dømt til 18 års fengsel for å ha filleristet et barn hun passet slik at det døde. Barnet hadde ingen ytre skader og det var ikke vitner, likevel mente påtalemyndigheten at skadene til barnet ikke kunne ha vært fra et uhell.

Da saken ble tatt opp igjen, ble det lagt vekt på at skadene kunne ha kommet før hun passet barnet. I 2008 ble hun frifunnet.

– Ikke bevis for mishandling

I juli i fjor ble Robert Wilkes fra Montana frifunnet for drapet på sin tre måneder gamle sønn Gabriel i 2008, skriver Forensic Magazine. Ifølge rettsdokumentene lå den lille gutten på et teppe på gulvet da han kastet opp og ble slapp. På sykehuset ble det påvist blødning i øyebunnen og skader på hjernen. Han døde seks måneder senere. Faren ble dømt til 40 års fengsel.

I 2012 gikk Montana Innocence Project gjennom saken på nytt og argumenterte med at det ikke var konkludert med hva dødsårsaken var.

– De rettsmedisinske bevisene i denne saken er entydige og overveldende, spesielt i lys av at det ikke er noe bevis for mishandling eller påførte traumer, sier advokat Toby Cook.

Glapp datteren

I 2002 ble Zavion Johnson dømt for drap på sin fire måneder gamle datter Nadia, skriver Northern California Innocence Project. Året før hadde faren badet spedbarnet da han glapp henne slik at hun dunket hodet.

Jenta roet seg raskt ned etter uhellet, men virket uopplagt i etterkant. Etter hvert sluttet hun å puste. To dager senere døde hun.

Under rettssaken mente rettsmedisinere at spedbarnets hodeskader var forenelig med «Shaken baby»-syndromet.

Da saken ble tatt opp igjen ble det lagt vekt på at «triaden» kan komme av en rekke medisinske årsaker, deriblant et fall lignende det Johnson beskrev i badekaret.

RETTSMEDISINER: Torleiv Rognum er rettsmedisiner, her avbildet under en rettssak i 2016. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Utelukker andre årsaker før de konkluderer

Rettsmedisiner Torleiv Rognum, som kommenterer saken på generelt grunnlag, utelukker ikke at det også kan være at «Shaken Baby Syndrom»-saker blir gjenopptatt i Norge også.

Han forklarer at grunnen til at noen av disse sakene kommer opp på nytt er at det er holdepunkter i nyere medisinsk viten for at spedbarn kan ha forskjellig terskel for å utvikle «Triaden».

Ofte kommer «Triaden» med andre skader, som blåmerket, skallebrudd og ribbensbrudd, da er det enklere å ettergå den mistenktes forklaring.

– I tilfeller der «Triaden» er eneste skade, er det vanskeligere å rekonstruere en helt entydig skademekanisme, sier han, og legger til at noen overgripere har tilstått og demonstrert hvordan de ristet barnet, mens andre skylder på fall fra sofa eller lignende, sier rettsmedisineren.

Rettsmedisinsk institutt i Oslo vurderer en rekke tilstander før de konkluderer med påført hodeskade eller filleristing.

– Rettsmedisinere har lenge vært klar over at enkelte sykelige tilstander kan disponere for utvikling av «triaden». Det gjelder alvorlige infeksjoner, blodlevringsforstyrrelser, blodkreft, enkelte stoffskiftesykdommer, benskjørhet og såkalt ytre godartet vannhode, forklarer Rognum.

I tillegg er de nødt til å utelukke fødselsskader.

