Iran hevder de advarte britisk krigsskip: – Ikke sett deres egne liv i fare

– Ikke bland dere, sier en iransk tjenestemann i en lydlogg som angivelig viser dialogen mellom revolusjonsgarden og et britisk krigsskip som forsøkte å hjelpe «Stena Impero» i Hormuzstredet.

Lydloggen er lagt oppå en video som ble publisert mandag av det semi-offisielle iranske nyhetsbyrået Tasnim.

Den viser bilder av at britiskflaggede, svenskeide «Stena Impero» blir oppbrakt, og av at revolusjonsgarden kommer ut av et helikopter og stiller seg opp på skipets dekk.

I klippet blir mannskapet om bord i krigsskipet, identifisert som HMS «Montrose», truet av en representant for revolusjonsgarden i det de krever at «Stena Impero» får passere.

– Dere er pålagt å ikke blande dere i denne typen saker, sier den iranske tjenestemannen.

– Dette er det britiske krigsskipet Foxtrot 236. Jeg er i nærheten av et internasjonalt anerkjent stred med et handelsskip i nærheten som gjennomfører en transittpassasje, svarer mannen som skal representere HMS Montrose.

Deretter kommer trusselen fra den iranske revolusjonsgarden.

– Britisk krigsskip Foxtrot 236, dette er en patruljebåt fra Sepah. Ikke sett deres egne liv i fare.

I ARREST: Stena Impero, en britiskflagget oljetanker eid av Stena Bulk, ved havnen i Bandar Abbas i Iran. Foto: HANDOUT / X80001

– Brøt reglene

«Stena Impero» ble tatt i arrest av Iran den 19. juli. Iranske myndigheter hevder det brøt det internasjonale maritime regelverket og hadde skrudd av sitt GPS-system og ignorerte advarsler.

De hevder skipet befant seg i iransk farvann, mens rederiet hevder det oppholdt seg i internasjonalt farvann. Skipet var opprinnelig på vei mot Saudi-Arabia.

I kjølvannet av oppbringingen har den britiske regjeringen oppfordret britiske handelsskip til å oppgi sin planlagte rute slik at fregatten HMS «Montrose» kan eskortere dem trygt gjennom Hormuzstredet. I det «Stena Impero» ble tatt i arrest var fregatten for langt unna til å kunne bistå direkte.

Det iranske lydklippet ble publisert dagen etter at HMS Duncan, en britisk eskortejager, ankom Persiabukta for å bistå HMS Montrose.

– Hensikten med å publisere dette klippet er å demonstrere Irans marine kapasitet i regionen, skriver The Guardians forsvars- og sikkerhetsredaktør Dan Sabbagh i en kommentar for egen avis.

Britisk advarsel

Videoen publisert av Tasnim inneholder også lydlogg fra utvekslingen mellom Revolusjonsgarden og HMS «Montrose» da Iran forsøkte å blokkere den britiske oljetankeren «British Heritage» tidligere i juli.

Den gang var HMS Montrose nær nok til å hindre at oljetankeren ble tatt i arrest.

«Stena Impero» er fortsatt forankret i Bandar Abbas i Iran, og alle skipets 23 mannskaper er i revolusjonsgardens varetekt.

Storbritannias nyutnevnte utenriksminister Dominic Raab kom mandag med en ny advarsel til Iran der han ber landet løslate oljetankeren.

– Hvis iranerne vil komme seg ut av mørket og bli akseptert som et ansvarlig medlem av det internasjonale samfunnet, må de følge det regelbaserte systemet det internasjonale samfunnet opererer etter, sa han til Sky News ifølge Reuters.

– Du kan ikke fly rundt og ulovlig ta utenlandske skip i arrest.

