HACKET PÅ TWITTER: Både tidligere president Barack Obama og demokratenes presidentkandidat og tidligere visepresident skal være rammet av skandalen. Foto: SHAWN THEW / EPA

Twitter utsatt for «koordinert angrep»: Fikk tilgang til kontoene til politikere, mediemoguler og milliardærer

På kontoene til rike og mektige personer som Barack Obama, Bill Gates og Kanye West har det blitt postet meldinger der folk loves det dobbelte tilbake om de overfører penger til en bestemt bitcoin-konto.

Oppdatert nå nettopp

Tidlig torsdag morgen melder Twitter at de har funnet det de mener er et vellykket koordinert angrep rettet mot selskapets egne ansatte med tilgang til interne systemer og verktøy.

– Vi vet at de brukte denne tilgangen til å ta kontroll over mange svært synlige kontoer og å tvitre på deres vegne. Vi ser på hva slags annen ondsinnet aktivitet de kan ha utført eller hva slags informasjon de kan ha fått tilgang til, skriver Twitter i en uttalelse.

FBI i San Francisco sier til NBC at målet med hackingen ser ut til å være kryptovaluta-svindel.

– Vi råder folk til ikke å falle for denne svindelen ved å sende kryptovaluta eller penger i forbindelse med denne hendelsen, sier de i en uttalelse til kanalen.

Avisen Washington Post omtaler hendelsen som et av de «mest prominente sikkerhetsbruddene» som har skjedd på sosiale medier.

BER OM BITCOIN: Bildet viser meldingen som ble postet på kontoen til milliardæren Bill Gates onsdag kveld. Det var også skrevet inn en bitcoin-adresse. Skjermdump fra Twitter

Blant de profilerte kontoene som ble offer for svindelforsøket er demokratenes presidentkandidat Joe Biden, tidligere president Barack Obama, Tesla-sjef Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates, Amazon-sjef Jeff Bezos og artisten Kanye West og hans kone Kim Kardashian West. Også selskapene Apple og Uber har blitt rammet.

Fikk du med deg? Hevder Kanye West dropper presidentvalgkampen

«Lover» å gi tilbake det dobbelte

På kontoene deres ble det postet meldinger der de som setter inn en viss sum på en bitcoin-lommebok, loves at de vil få det dobbelte tilbake.

«Alle ber meg om å gi tilbake, og nå har tiden kommet. Jeg dobler alle innskudd sent til min BTC-adresse de neste 30 minuttene. Du sender 1000 dollar, jeg sender 2000 dollar tilbake», står det på meldingen postet på kontoen til Bill Gates.

En talsperson for Microsoft-gründeren bekrefter overfor AP at milliardæren ikke står bak meldingen.

Nyhetsbyrået skriver at meldingene ble slettet fra Twitter etter kort tid.

Ifølge CNBC skal en av bitcoin-lommebøkene som ble brukt i svindelforsøket ha mottatt over 100.000 dollar, tilsvarende 927.000 kroner i løpet av kort tid.

RAMMET: Rapperen Kanye West kunngjorde nylig at han ville stille som presidentkandidat. Onsdag skal han ha trukket seg. Foto: Evan Vucci / AP

Valgkampanjen til Joe Biden bekrefter overfor AP at kontoen hans ble hacket, og sier at Twitter stengte den ned få minutter etter sikkerhetsbruddet. De skal samtidig ha fjernet den aktuelle svindelmeldingen.

– En tøff dag for oss i Twitter

Like før midnatt – rundt en og en halv time etter at de første meldingene begynte å dukke opp – meldte Twitter at de er klar over en «sikkerhetshendelse» som påvirker kontoer på det sosiale mediet.

les også Faktisk: Lars Monsen og NRK misbrukes i bitcoin-svindel

Selskapet melder også at brukere vil kunne ha problemer med å poste meldinger eller endre passord mens de jobber med hendelsen. Problemene skal først og fremst gjelde for såkalte verifiserte kontoer.

– En tøff dag for oss i Twitter. Vi er alle lei oss for at dette har skjedd. Vi jobber med diagnostisering og vil dele alt vi kan når vi har en mer helhetlig forståelse av hva som har skjedd, skriver Twitter-sjef Jack Dorsey.

Ifølge NBC tok det minst to timer før Twitter klarte å stanse angrepene. Sikkerhetsekspert Rachel Tobac i selskapet SocialProofSecurity sier til kanalen at angrepet antakelig er det største Twitter har vært utsatt for.

– Jeg er overrasket over at de ikke har gått fullstendig i svart for å forhindre falske informasjonskampanjer og politisk opprør. Heldigvis går hackerne etter bitcoin, som betyr at de er motivert av penger og ikke kaos og ødeleggelse, skriver hun i en tekstmelding.

Prinsesse Märtha Louises instagramkonto deaktivert: - Hacket

Sikkerhetsrådgiveren Kelley Robinson i selskapet Authy, som jobber med totrinns-verifiseringer, sier til NBC at hun tror hackerne har skaffet seg direkte tilgang til Twitter, ikke til de enkelte brukerne.

– Det er usannsynlig at Bezos, Musk og spesielt Biden har fått all sin legitimasjon kompromittert.

Dette er senere blitt bekreftet av Twitter.

Twitter-aksjen falt brått i etterhandelen etter at de første meldingene ble publisert på brukerkontoene, skriver E24. Ved 23-tiden hadde aksjen falt med mer enn to prosent, etter å ha hentet seg litt inn igjen.

Publisert: 16.07.20 kl. 01:17 Oppdatert: 16.07.20 kl. 05:09

Fra andre aviser