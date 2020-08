KATASTROFE: Det kan ta lang tid før oljekatastrofen utenfor Mauritius er over. Frivillige og hjelpemannskap jobber på spreng å fjerne oljen fra sjøen. Foto: DAREN MAUREE / L'Express Maurice

Oljeutslippet på Mauritius: – Dette er en katastrofe for oss, vi trenger hjelp

Tonnevis av olje strømmer ut av et grunnstøtt skip på Mauritius. – Et tykt oljelag forurenser strendene rundt deler av øystaten. Vi frykter at skipet brekker i to, sier den norske kvinnen Merete Boy.

25. juli gikk et japansk frakteskip på grunn i korallrevene utenfor ferieparadiset i Mauritius i Det indiske hav. Grunnstøtingen og kraftige bølger har slått hull i skroget på det Panama-registrerte skipet og 3800 tonn diesel, og olje er i ferd med å lekke ut og forurenser de vakre strendene rundt turistmagneten i Det indiske hav, ifølge myndighetene i øystaten med 1,3 millioner innbyggere.

GRUNNSTØTTE: Lokalbefolkningen på Mauritius frykter at det japanske lasteskipet skal brekke i to, og forverre katastrofen og øke oljeutslippene. Foto: DEV RAMKHELAWON / L'Express Maurice

– Dette er virkelig tragisk. Minst 400 fiskere og familiene deres er hardt rammet, svart olje og død fisk gjør at levebrødet forsvinner. Turistindustrien vil bli kraftig påvirket av katastrofen. Myndighetene sier det vil ta mellom fem og ti år før forurensningen er ryddet opp i og oljen er borte. I øyeblikket trengs det mer og bedre utstyr for å kunne redusere konsekvensene av oljeutslippet, sier Merete Boy til VG.

Den 26 år gamle norske kvinnen har bodd i Mauritius de siste to årene og er gift med en lokal mann. Hun driver selv i et yrke knyttet til reiselivsnæringen og frykter konsekvensene av oljekatastrofen som utspiller seg i korallrevene utenfor den sørlige delen av øystaten.

Dugnadsånd

– Det er flott å oppleve den dugnadsånden som hersker midt oppe i fortvilelsen og mismotet som preger folk. Mange frivillige jobber på spreng nede på stranden. De øser olje opp i spann og lager provisoriske lenser. Frisører samler inn hår som balles sammen og suger opp olje. Oppfinnsomheten er stor. Det er imponerende, sier Merete Boy.

Frankrike og Nederland har sendt lenseustyr og pumper for å ta unna olje som fortsetter å slippe ut fra lasteskipet «Wakashio». Selv har Mauritius bare lense- og pumpekapasitet som kan håndtere oljeutslipp på mindre enn ti tonn, ifølge de lokale myndighetene.

Frykten er at skipet skal knekke i to, noe som dramatisk vil forverre katastrofen. Mannskapet om bord på det japanske frakteskipet er tatt i land og satt i karantene

LOKALE HELTER: Alle midler tas i bruk for å fjerne olje fra stendene på Mauritius. Foto: LAURA MOROSOLI / EPA

– Det er hovedsakelig strendene og farvannet utenfor sør- og østkysten som er rammet. Områdene i nord og vest ser ikke ut til å bli berørt, sier Merete Boy.

– Tusenvis av dyrearter rundt de uberørte lagunene Blue Bay, Pointe d'Esny og Mahebourg risikerer å drukne som følge av forurensning, med omfattende konsekvenser for Mauritius' økonomi, matsikkerhet og helse, sier Greenpeaces klima- og energileder for Afrika, Happy Khambule, ifølge NTB.

