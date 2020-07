Frankrike: Mistenker at brann i katedral var påtent

Det brenner i en gotisk katedral i Nantes i Frankrike. Orgelet skal være totalskadd, og politiet mistenker at brannen kan være påtent.

Oppdatert nå nettopp

Meldingen om brannen i katedralen i Nantes kom inn litt etter klokken 7.30 lørdag morgen. Brannen er på innsiden av katedralen, melder nettavisen LCI.

Ifølge det lokale brannvesenet er 45 brannbiler og 104 brannfolk på stedet.

France TV melder at brannen har herjet verst ved orgelet i katedralen, som skal være totalskadd.

Ifølge statsadvokat i Nantes, Pierre Sennès, startet brannen på tre forskjellige steder inne i katedralen.

– Det leder oss til å mistenke at noe kriminelt har skjedd. Det er ikke tilfeldig, sier han til kanalen.

Frankrikes statsminister Jean Castex skriver på Twitter at tankene hans går til de modige brannfolkene.

– Jeg føler med folket i Nantes og vil uttrykke min solidaritet, skriver Castex.

Han melder videre at han vil besøke Nantes sammen med to ministere senere i dag.

– Jeg vil vite hva som har skjedd, og jeg vil vise min solidaritet med folket i Nantes, sier Castex.

RØYK: Video og bilder fra stedet viser røyk som velter ut av katedralen. Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Bilder i lokale medier viser flammer på innsiden av vinduene over katedralens hovedinngang, og det kommer røyk ut av vinduene.

Rett etter klokken 10 opplyste brannvesenet at de har kontroll over brannen.

Et vitne som bor like i nærheten, sier han ble vekket av en merkelig lyd fra klokkene, skriver NTB.

– Jeg tenkte at noe var galt, for dette er ikke den lyden de vanligvis lager, sier mannen. Han beskriver svart røyk som kom ut fra bygget. Tross innsatsen fra brannmannskapene sier han at brannen ikke ser ut til å være under kontroll.

– Tvert imot, så ser det for meg ut som om det kommer mer og mer røyk, forteller vitnet.

Ifølge den franske avisen Libération brant det i katedralen i 1972, og den ble stengt for besøkende i tre år. Fasadearbeid pågikk helt til 2008, skriver avisen

Katedralen ble påbegynt i 1434, og tok 457 år å ferdigstille. I 1862 ble bygget listet som et historisk monument av det franske kulturdepartementet.

Publisert: 18.07.20 kl. 10:25 Oppdatert: 18.07.20 kl. 11:25

Les også

Mer om Brann Frankrike

Fra andre aviser