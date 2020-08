forrige









fullskjerm neste BRENNER FLERE STEDER: En brannmann fra instituttet for miljø og fornybare ressurser i Brasil holder frem en død maursluker under arbeidet med å få kontroll på en brann i Amazonas-jungelen nær Apui tirsdag.

Bolsonaro om brannene i Amazonas: – En løgn

Brasils president Jair Bolsonaro nekter for at det brenner i Amazonas til tross for at hans egen regjering har data som viser flere tusen branner i området.

– Denne påstanden om at Amazonas brenner opp er en løgn, og vi må bekjempe den med fakta, sa Bolsonaro tirsdag, ifølge Reuters.

I en tale til andre søramerikanske ledere tirsdag oppfordret Bolsonaro dem til å fly over Amazonas, fra byen Boa Vista til Manaus, for å sjekke situasjonen selv.

– De vil ikke se en eneste flamme, og heller ikke en brøkdel av en hektar avskoging, sa Bolsonaro.

Kommentaren fra presidenten kommer samtidig som øyenvitner i avsidesliggende deler av Amazonas beskriver at store området er teppelagt av røyk om dagen og at himmelen gløder om natten.

Den høyrepopulistiske president kom med lignende uttalelser i fjor. Det førte til internasjonal kritikk blant annet fra Frankrikes Emmanuel Macron og andre verdensledere.

I august i fjor advarte Regnskogfondet mot situasjonen i Amazonas:

Brannene i Amazonas var da på sitt verste på ni år, og august i år ser ut til å bli enda verre, skriver Reuters.

Mer enn 10.000 branner ble registrert de første ti dagene denne måneden. Det er 17 prosent mer enn på samme tid i fjor, viser tall fra Brasils nasjonale romforskningsinstitutt Inpe.

I juli økte antall branner med 20 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Eksperter peker på at brannene ikke er naturlige i regnskogen, men blir påtent for å rydde plass til beitemark.

Amazonas er verdens største regnskog, og arbeidet med å bevare den regnes som svært viktig for å minske CO₂-utslippene og bremse klimaendringene i verden.

Norge har det siste tiåret bidratt med 8,3 milliarder kroner for å bremse hugsten. I august i fjor ble utbetalingene stanset på grunn av avtalebrudd fra brasiliansk side.

