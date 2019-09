Dobbel smell for Boris Johnson: – Fullstendig ydmyket

Etter et knusende brexit-nederlag i Underhuset, gikk statsminister Boris Johnson på en ny smell da forslaget hans om nyvalg ble avvist.

Dermed gikk han onsdag kveld på to store nederlag i løpet av noen timer i det britiske underhuset.

Den høydramatiske kvelden i britisk politikk startet med en debatt og votering om et lovforslag som innebærer nok en utsettelse av brexit.

Vanskelig å henge med? Her er kveldens brexit-kaos oppsummert

Helt sentralt er spørsmålet om britene skal ut av EU den 31. oktober, uavhengig av om de klarer å få på plass en avtale med EU eller ikke, slik Boris Johnson selv hele tiden har vært klar på.

Like før klokken 21.00 onsdag var det endelige resultatet klart: I to omganger stemte Underhuset ja til lovforslaget:

Først med 329 stemmer mot 300. Deretter med 327 mot 299.

VIL IKKE UT AV EU: Flere demonstranter har onsdag kveld møtt opp utenfor det britiske parlamentet i protest mot brexit. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Nå sendes lovforslaget videre til hastebehandling i Overhuset. Der vil den etter all sannsynlig bli vedtatt uten store endringer, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og professor ved Universitetet i Agder.

Han oppsummerer lovforslaget slik:

Utmeldingen av EU utsettes til 31. januar, hvis ikke Boris Johnson kommer tilbake fra EU med en mer spiselig avtale som parlamentet kan godkjenne innen 19. oktober.

Hvis EU ber om mer tid utover 31. januar, skal EU få diktere dette.

Etter 31. januar er det parlamentet, ikke regjeringen, som skal kjøre prosessen videre.

Han sier det var forventet at lovforslaget skulle gå gjennom, men legger ikke skjul på at dette er et stort nederlag for Boris Johnson:

– Han har blitt fullstendig ydmyket av alle partiene i Underhuset, inkludert mange fra sine egne bakre benker. Både gjennom avstemningene og i debatten i etterkant. Dette er alvor for ham. Det er lenge siden jeg har sett en statsminister få så på pukkelen fra hele Underhuset, sier Mustad til VG.

PRESSET: Britenes statsminister Boris Johnson har gått på to store nederlag på like mange dager. Foto: Jessica Taylor / House of Commons

Statsminister Johnson raser mot lovforslaget, som han mener «avslutter forhandlingene» og «overlater kontrollen til EU». Han sier den er «designet for å velte den største demokratiske avstemningen i vår historie».

Som ventet forslår han også nyvalg 15. oktober.

– Dette Underhuset gir ingen annet alternativ enn å la folket bestemme hvem som er statsminister, sier han.

Forslaget om å sende britene til urnene krever to tredels flertall, noe som betyr at Johnson trenger støtte fra rundt 100 Labour-representanter. Forslaget debatteres i Underhuset nå, før det senere skal voteres over.

VGs Yngve Kvistad kommenterer: Ydmyket av sine egne

Men tilsynelatende er det ingen stor stemning for dette på nåværende tidspunkt. Etter avstemningen var Labour-leder Jeremy Corbyn klar på at han ikke støtter noe nyvalg før alternativet om en brexit, uten noen avtale med EU, er ute av verden.

– Han kan nok godt være med på parlamentsvalg senere, men ikke for enhver pris, og ikke før denne loven er endelig godkjent i Overhuset. Dette er et spill for å ha kontroll på den videre prosessen, sier Mustad til VG.

Han mener at Labour-lederen var overraskende poengtert og klar i sin kritikk av statsministeren.

– Han filleristet ham, og kritiserte ham for halvsannheter, tilsidesettingen av parlamentet og ønsket om å få gjennom en brexit for enhver pris, uavhengig av om en avtale med EU er på plass eller ei, sier Mustad.

