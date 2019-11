POPULÆR: Etter et stort engasjement i sosiale medier, kom kyllingsandwichen på Popeyes tilbake på menyen i starten av november. Foto: Eric Gay / AP

Pågrepet for drap etter sandwich-bråk

Ifølge politiet eskalerte konflikten da en 28 år gammel mann angivelig snek i køen for en populær kyllingsandwich på en hurtigmatkjede i USA.

Nå nettopp







Det var i starten av november at Kevin Tyrell Davis (28) ble knivstukket og drept utenfor hurtigmatkjeden Popeyes i Oxon Hill i den amerikanske delstaten Maryland.

Ifølge politiet var bakgrunnen for den fatale knivstikkingen at 28-åringen skal ha sneket foran flere personer i køen, skriver NBC News.

Køen var laget spesielt for dem som skulle bestille en populær kyllingsandwich, som dagen i forveien hadde kommet tilbake på menyen etter en massiv kampanje i sosiale medier.

Mor tiltalt for drap på datter: Hevdet hun hadde uhelbredelig sykdom

Det hele endte med en krangel, som eskalerte og fortsatte på utsiden av lokalene, der 28-åringen ble knivstukket og drept.

– Det å vite hva som skjedde og at et liv ble tatt, det er vanskelig å sette ord på. Jeg kan ikke finne de rette ordene for å beskrive hva denne mannen gjorde mot dette uskyldige offeret, sa politiets talskvinne Jennifer Donelan til NBC Washington etter drapet.

Kidnappet kvinne funnet i ørkenen: – Etterlatt for å dø

Etter en klappjakt på gjerningsmannen, ble 30 år gamle Ricoh McClain pågrepet natt til torsdag norsk tid. Det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

Publisert: 14.11.19 kl. 09:09







Mer om