IS’ NYE LEDER? Dette skal være det eneste kjente bildet av Abu Abdullah Qardash, som skal være utpekt av avdøde Abu Bakr al-Baghdadi som ble drept i et angrep søndag. Foto: Twitter

Ekspert: «Professoren» er trolig IS’ nye leder

USAs president Donald Trump kunngjorde i dag at IS’ øverste leder er drept. Men terrororganisasjonen er ikke nedkjempet og mannen som er utpekt til å ta over kalles «professoren» og er kjent for sin brutalitet.

– Hvor sikkert er det at det er Abu Bakr al-Baghdadi som er drept?

– Det er svært mye som tyder på at det er han som er drept. Men vi må huske at vi har en lang historie med antatte drap på al-Baghdadi og vi må derfor ta et bitte lite forbehold, sier Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert i internasjonal politikk.

Sist gang al-Baghdadi ble erklært død var i 2017.

Det er uansett en stor triumf for president Donald Trump kunngjøre drapet på nummer én i IS, mener Jakobsen.

– al-Bagdadi er den største fisken som er tatt siden al-qaida-lederen Osama bin Laden ble drept i Barack Obamas presidentperiode i 2011. Det var en svært betydningsfullt begivenhet. Dette er på mange måter Trumps Osama-øyeblikk.

Viktig seier for Trump

Jakobsen påpeker at begge to ble drept i veldig like operasjoner.

– Hvor viktig er dette for president Trump i USA?

– En god del av talen til Trump i dag var rettet mot det innenrikspolitiske i USA. Han har hatt mange problemer i det siste, spesielt med Ukraina-saken og den påfølgende riksrettsprosessen i tillegg til uttrekningen fra Syria og de to sakene har vært svært negative for Trump og har dominert mediebildet i ukevis, sier professoren.

– Så timingen er utvilsomt perfekt og han vil nok brukte dette for å overskygge de andre sakene, mener Jakobsen som er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

– Slike aksjoner får ofte en kortvarig effekt i form av økt popularitet. President Obama fikk også en slik, kortsiktig effekt etter Osama-drapet.

Fire forutsetninger

Imidlertid mener Jakobsen at aksjonen mot al-Baghdadi på flere måter er et paradoks.

Slike angrep er nemlig i strid med den politikken Trump står for i Midtøsten.

Han forklarer at suksess i slike operasjoner avhenger av fire forutsetninger som gjelder amerikanske tilstedeværelse i området:

1. En slik aksjon avhenger av at USA har styrker i Midtøsten: Militærbaser med jagerfly, helikopter og spesialstyrker, som er helt essensielle for å gjennomføre en slik operasjon.

2. Samarbeid med allierte, som for eksempel kurdisk milits og irakiske myndigheter er helt avgjørende for å skaffe seg etterretning, tillatelse og støtte for slike operasjoner.

3. Informasjon og støtte fra egne etterretningstjenester som samarbeider med allierte etterretningstjenester i Midtøsten er svært viktig.

4. Det er nødvendig med langsiktig arbeid over lang tid. Man må være tålmodig og jobbe metodisk for å lykkes.

– Paradokset er at Trumps politikk er det motsatte av disse forutsetningene: Han trekker styrker ut og han har snakket ned sine egne etterretningstjenester i flere sammenhenger. Og hans utenrikspolitiske vingling og vilje til å «skyte fra hofta», står i kontrast til det viktige langsiktige arbeidet, sier Jakobsen.

To problemer for IS

– Hva betyr al-Bagdadis død for IS?

– Det er vanskelig å si, men det er jo et tilbakeslag for Den islamske stat. Og, det skjer i en periode hvor IS’ ledere nok har sett en mulighet til å bygge seg opp i det kaoset som regjerer i Syria nå etter USAs uttrekning fra området, sier han.

Han mener drapet fører til to problemer for IS.

– Dette er et klart tilbakeslag for moralen i organisasjonen. al-Baghdadi hadde stor tiltrekningskraft på tilhengerne og hans død har nok hatt stor effekt for deres moral.

Kan IS brytes opp?

Spørsmålet er nå om IS klarer å holde sammen som en organisasjon. Det er nå en mulighet for at IS kan brytes opp i flere andre fraksjoner. Det sier Nils Butenschøn, professor emeritus i internasjonal politikk ved UiO til VG.

– Alle har vært klar over at al-Baghdadi har vært et mål og nettverket i IS er bygget opp slik at det virke selv om lederen er død, sier Butenschøn.

– Hva vet vi om Qardash?

– Han er iraker og ble sammen med al-Baghdadi satt i amerikansk fengsel i Basra i Irak i 2003. De satt sammen i noen år før de ble begge sluppet ut, av grunner vi ikke helt vet, sier Jakobsen.



Ifølge en artikkel i S. Rajaratnam School of International Studies er Abdullah Qardash fra Tal Afar, en sunnimuslimsk by nordvest i Irak.

Han er utdannet fra universitetet i Mosul og var offiser i Saddam Husseins hær. Qardash fikk kallenavnene «Professor» og «Knuseren» og var kjent som en brutal offiser.

Blant analytikere er han beskrevet som både grusom og autoritær, men som en populær leder i IS.

Qardash skal ha vært ansvarlig for å eliminere fiendene til al-Baghdadi i IS.

Det andre problemet er organisatorisk. Hva gjør de nå, og hvem skal etterfølge al-Baghdadi?

– IS går inn i en periode uten at det finnes en klar etterfølger. Det skal ha vært en rivalisering innad blant IS-toppene, men de skal i sommer ha utpekt Abu Abdullah Qardash som etterfølger i sommer, sier Jakobsen.

Flere medier, som The Times, Middleeastmonitor.com og The Syrian Observer skrev at al-Baghdadi utpekte Qardash som sin etterfølger i august.

– Vil utpeke etterfølger raskt

Jakobsen sier at den nye lederen skal velges i konsultasjon mellom IS-topper, mest sannsynlig i Irak og Syria. Etterretning har fanget opp kommunikasjon mellom IS-topper som skal ha vært uenige om hvem som skal ta over.

Det er nemlig en del vurderinger som ligger til grunn ved utvelgelsen av en ny IS-leder.

– al-Baghdadi hadde stor karisma og hadde evnen til å inspirere og det er ikke sikkert at den nye lederen har disse egenskapene. I tillegg er det spørsmål om personens geografiske bakgrunn og ikke minst personens stamtavle. Og om han er skolert riktig i islam, sier Jakobsen.

KARISMATISK: al-Baghdadi hadde evnen til å inspirere sine tilhengere. Foto: Al-Furqan mediene

– Hva vil IS gjøre nå?

– Jeg tror de ganske raskt vil utpeke og offentliggjøre etterfølgeren. Akkurat nå er organisasjonen lederløs og i kaos, og det er et problem de må løse raskt.

– Vil USA intensivere jakten på IS-ledere nedover i rekkene?

– USA har en pågående prosess mot IS, som har vart i mange år og den vil fortsette. Men det er en periode med kaos i kalifatet og IS-toppene tvinges til å kommunisere mer og følgelig åpne seg mer for etterretningstjenestene CIA og NSA. De vil derved kunne finne ut av hvor IS-toppene er og vil lettere kunne planlegge aksjoner mot dem, sier Jakobsen.

