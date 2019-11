STØRST: Jimmie Åkesson og hans Sverigedemokraterna er største parti på en ny meningsmåling. Foto: Espen Rasmussen / VG

Historisk svensk måling: Sverigedemokraterna største parti

Sverigedemokraterna setter rekord og er største parti på en ny svensk meningsmåling. – Jeg er ikke overrasket, sier partileder Jimmie Åkesson.

Med 17,5 prosent ble de tredje største parti i forrige valg i Sverige, men likevel satt Åkesson igjen uten regjeringsmakt eller innflytelse i Riksdagen.

Hverken venstresiden eller høyresiden ville samarbeide med partiet, og på et tidspunkt var det snakk om et historisk samarbeid på tvers av blokkene for å unngå en regjering som ville vært avhengig av Sverigedemokraterna (SD).

Nå gir nærmere en fjerdedel av svenske velgere en ny klar beskjed. På en fersk måling for Aftonbladet fra målingsinstituttet Demoskop, får SD hele 24 prosent.

Det er klar rekord, en kraftig økning siden valget, og gjør partiet større enn statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna (S). Åkesson sier han ikke er overrasket.

– Jeg har lenge hevdet at vi skulle bli største parti før eller senere. I alle år har vi konsekvent snakket om gjengkriminaliteten, den eskalerende utryggheten, innvandringspolitikken som ikke fungerte og integrasjonspolitikken som har forverret situasjonen, sier han.

NEST STØRST: Sveriges statsminister Stefan Löfven og hans Socialdemokraterna er mindre enn Sverigedemokraterna på Aftonbladets ferske måling. Foto: Helge Mikalsen

Rekordsvakt for Löfven

Mens Åkesson setter rekord, er målingen særdeles trist lesning for Löfven. S gjør sin dårligste Demoskop-måling noensinne og får 22,2 prosent.

Partisekretær Lena Rådström Baastad tror en del av forklaringen ligger i alle kompromissene S har måttet inngå i den såkalte januaravtalen.

– Det er en dritvanskelig situasjon akkurat nå. Jeg er ikke overrasket med tanke på det vi har lagt bak oss. Med gjengdrap, skytinger og eksplosjoner. Da må vi som regjeringsparti betale en pris, sier hun.

Stjeler fra de største

Ifølge bakgrunnstallene fra målingen er det Socialdemokraterna og Moderaterna Sverigdemokraterna i all hovedsak stjeler velgere fra.

Moderaterna mister også velgere til Kristdemokraterna, og får 17,8 prosent på målingen.

Vänsterpartiet vokser til 9,8 prosent, Miljöpartiet får 4,8 prosent, Centerpartiet får 7,7 prosent, Liberalerna 3,9 prosent og Kristdemokraterna 7,6 prosent.

