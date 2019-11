PÅ USA-BESØK: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var torsdag i Washington D.C for å møte Trump og delta i den internasjonale koalisjonen mot IS. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stoltenberg vil ikke svare på USAs IS-krav

WASHINGTON D.C (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg innrømmer at situasjonen rundt fengslede IS-krigere kan bli et stort problem, men vil ikke ta stilling hva medlemslandene bør gjøre.

Torsdag deltok Stoltenberg på den internasjonale koalisjonen mot IS i Washington D.C, med USAs utenriksminister Mike Pompeo som vert.

Pompeo åpnet møtet med å kreve at de rundt 30 medlemslandene må hente hjem «sine» fremmedkrigere fra Syria og Irak.

– Vi må sikre at IS aldri blomstrer igjen. Arbeidet starter med å sette de som fortjener det, under tiltale. Koalisjonspartnere må hente hjem de tusenvis av fremmedkrigerne som sitter i fangenskap, og stille dem til ansvar for grusomhetene de har begått, sa Pompeo.

Denne uken startet Tyrkia å sende hjem noen av de rundt 700 utenlandske IS-krigerne som sitter fengslet i landet. De siste dagene er blant andre en danske, flere tyske statsborgere og en brite blitt returnert. USA har også godtatt å ta imot en IS-kriger som har sittet fast på grensen til Hellas. Men til Tyrkias irritasjon nekter mange land å ta imot fanger.

– Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa Tyrkias innenriksminister nylig.

På spørsmål om NATO stiller seg bak Pompeos krav, svarer Stoltenberg:

– Det er et spørsmål som NATO ikke har tatt stilling til, for det er en pågående diskusjon og ulike meninger blant NATO-landene.

IS-MØTE: USAs spesialutsending James Jeffrey, USAs utenriksminister Mike Pompeo og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under åpningen av møtet i koalisjonen torsdag. Foto: YARA NARDI / REUTERS

Denne uenigheten kom tydelig frem under møtet i koalisjonen.

– Det er land som mener at alle land må ta tilbake sine fremmedkrigere som har statsborgerskap eller kommer fra ulike NATO-land, mens andre er uenig i det og mener de må straffeforfølges i landene de har begått lovbrudd.

– Problemet er ikke løst

Stoltenberg vedgår at situasjonen kan bli svært krevende.

– Problemet er hvis det ikke blir håndtert, sier han, og forklarer:

– Det er rettslig problem hvis mennesker som har begått alvorlige forbrytelser ikke blir rettsforfulgt, og det kan være sikkerhetsproblem hvis de bare slippes fri. Jeg er ikke i en situasjon at jeg er kan fatte en konklusjon. Men jeg er ekstremt opptatt av at vi må få til løsninger som gjør at det blir håndtert.

Situasjonen er satt på spissen som følge av amerikanernes tilbaketrekking fra Nord-Syria og Tyrkias påfølgende invasjon. Totalt satt rundt 12.000 antatte IS-krigere fengslet i området.

Stoltenberg sier NATOs første og akutte bekymring var at den nye, ustabile situasjonen ville føre til mange ville rømme.

– Det var vår første og akutte bekymring, men senere har vi sett mer stabilitet. Men problemet er ikke løst. Tusenvis av mennesker som befinner seg i leirer kan være ansvarlige for veldig alvorlige forbrytelser. Det kan være en sikkerhetsrisiko som det internasjonale samfunnet må håndtere.

– Vært stor usikkerhet

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, representerte den norske regjeringen. Han sier Norge vil delta i en diskusjon om «mulige internasjonale mekanismer», men at regjeringen ikke aktivt vil hente hjem IS-krigere.

– Hva betyr det for Norges forhold til USA at man er uenige om dette?

– Vi har en diskusjon om hvordan best sikre straffeforfølgelse, og vi er omtrent på samme linje som resten av de europeiske allierte, sier Halvorsen.

Norge og mange andre land har fordømt Tyrkias invasjon og vært kritiske til den amerikanske tilbaketrekkingen. Uenigheten preget også torsdagens møte.

– Tyrkia har sine synspunkter og vurderinger som den tyrkiske innenriksministeren la frem med stor tyngde. Så ga andre allierte sin vurdering. Samtidig er det enighet om at kampen mot ISIL må fortsette, sier Halvorsen.

Han sier det viktigste nå var at møtet ble gjennomført.

– Det har vært noen uker med stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser utviklingen i Syria ville ha for støtten. Det var et konstruktivt og godt møte, alle koalisjonspartnere var tydelige på sin vilje og støtte til å opprettholde kampen mot ISIL.

600 soldater

Pompeo slo fast at USA fortsatt skal lede koalisjonen mot IS og at amerikanske styrker fortsatt skal være til stede i Nord-Syria. Forsvarsminister Mark Esper har uttalt at det dreier seg om rundt 600 soldater.

– Vil amerikanernes tilstedeværelse i Nordøst-Syria nok for å stabilisere situasjonen?

– Det er i alle fall en viktig forutsetning for å kunne opprettholde en stabilitet. Om det er nok, er vanskelig å vite. Men gitt situasjonen vi står i nå, er det åpenbart et viktig bidrag for til stabiliteten i Syria, sier Halvorsen.

Norske myndigheter er ikke kjent med at det sitter norske fremmedkrigere i tyrkisk fangenskap.

BESØKTE TRUMP: Jens Stoltenberg på vei ut fra Det hvite hus torsdag ettermiddag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump-møte

Situasjonen i Nord-Syria var også tema da Stoltenberg møtte president Donald Trump i Det hvite hus torsdag.

– Det er ekstremt vanskelig situasjon. Det er uoversiktlig, og det er en situasjon som raskt kan endre seg. Det som er budskapet fra USA, fra NATO og meg, er at på tross av ulike meninger om hvordan man skal håndtere situasjonen i Nord-Syria, så er det full enighet om at man må stå sammen om kampen mot ISIL.

