DET KOSTER: Mohammad Bin Salmans stadige positive lovendringer overskygges av at dissidenter og kritikere straffes for å bruke ytringsfriheten. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ny rapport: Over 200 pågrepet siden Bin Salman fikk makten

I en ny rapport slår Human Rights Watch fast at over 200 personer er pågrepet eller arrestert som følge av kronprins Mohammad Bin Salmans regime i Saudi-Arabia.

– Bin Salman har skapt en underholdningssektor og tillatt kvinner å kjøre og reise, men et Saudi-Arabia i ekte forandring ville ikke latt sine fremste aktivister bli utsatt for mishandling, pågripelser og trakassering, sier Michael Page, nestleder for midtøsten-sektoren i Human Rights Watch (HRW) i forbindelse med rapporten.

Bare siden det brutale drapet på den kritiske journalisten, forfatteren og kommentatoren Jamal Khashoggi for et drøyt år siden er minst 32 personer anholdt eller arrestert.

Blant dem er advokater, skribenter, kvinnerettighetsforkjempere og akademikere.

Siden Mohammad Bin Salman overtok makten sommeren 2017 skal tallet være så høyt som over 200 arrester eller anholdelser av personer HRW har identifisert, viser tallene fra rapporten. Den baserer seg på intervjuer med dissidenter, rettspapirer, uttalelser fra myndighetene og lokale medier de siste to årene.

Positiv blest overskygges

Kronprins Mohammad Bin Salman har utmerket seg for blant annet å gi kvinner i landet flere rettigheter siden han tok over makten sommeren 2017.

FÅR KJØRE: Sommeren 2018 fikk kvinner over 21 år lov til å kjøre bil. Saudi-Arabia var inntil da det eneste landet i verden med et slikt forbud. På bildet er Huda al-Badri som var ute og kjørte dagen kvinneforbudet ble hevet. Foto: AHMED YOSRI / EPA

I høst fikk kvinner lov til å skaffe seg pass og reise utenlands uten tillatelse fra en mannlig verge. Men det stadig friere lovverket i det erkekonservative landet i gulfen, overskygges:

Bak pompen og prakten med den unge kronprinsens overtagelse av makten, ligger en mørkere realitet. Saudi-arabiske myndigheter rydder av veien alle i landet som står i veien for den rådende politikken, skriver HRW i innledningen til rapporten.

Rett etter at Bin Salman overtok makten, omorganiserte han påtalemyndigheten slik at den er direkte underlagt kronprinsen selv.

I årene som har fulgt har det vært en rekke arrestkampanjer og anholdelser – ofte fulgt av svertekampanjer mot dem som blir tatt i pro-statlige medier. Fangeforholdene har vært preget av tortur.

– HRW har fra kredible kilder at fire kvinneaktivister ble holdt fanget på et ukjent sted, pisket, utsatt for elektrosjokk og seksuelt trakassert, skriver de i rapporten.

VG har tidligere omtalt dette.

FENGSLET: Eman al Nafjan og Loujain al-Hathloul er blant arresterte kvinner som skal ha blitt utsatt for tortur i Saudi-Arabia. VG skrev om dem i januar 2019 etter at Amnesty kom med en nedslående rapport om forholdene. Foto: Amnesty International

Blant fangene som er beskyldt for korrupsjon og holdt på ubestemt tid siden 2017 er sønnen til den avdøde kong Abdullah av Saudi-Arabia, Turki bin Abdullah.

Dette mener HRW bør skje

Som en konklusjon på den omfattende rapporten ligger flere punkter organisasjonen mener myndighetene bør iverksette. Blant dem er:

Løslate alle fanger som er fanget for å ha brukt ytringsfriheten, samt fanger som ikke har hatt noen rettssak og fanger som holdes vilkårlig.

Publisere all informasjon om den pågående rettssaken med de 11 personene som er siktet for drapet på Jamal Khashoggi

Stanse alle svertekampanjer mot aktivister og deres familier.

Uavhengig etterforskning av påstander om tortur og mishandling og sørge for at gjerningspersoner holdes ansvarlig og ofrene får oppreisning.

Til Saudi-Arabias allierte ber HRW blant annet om å stanse all eksport av overvåkningsutstyr og sanksjonere mot ledere i systemet som spilte en rolle i drapet på Jamal Khashoggi, samt å jobbe for løslatelse av aktivister og dissidenter som holdes fanget kun for fredelig kritikk av myndighetene.

Til teknologiselskaper ber HRW blant annet om at de stanser salg av overvåkningsteknologi til landet og etterforsker hvorvidt teknologien solgt til landet er brukt for å spionere på kritikere av regimet.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

