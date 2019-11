HEDRER POLITIET: Flere demonstranter vil ta bilder med landets politi og takker dem for at de er på folkets side etter at presidenten Evo Morales trakk seg søndag. Foto: Simen Sletsjøe

Jublet etter Morales’ avgang: – Vi har levd i et diktatur frem til nå

LA PAZ (VG) Massive folkemengder tok til gatene da president Evo Morales erklærte at han trekker seg sent søndag ettermiddag.

Malene Emilie Rustad

Nå nettopp







– Ja, endelig! bryter en av servitørene på Cafè Typica ut. Alle de ansatte samler seg foran pc-en bak bardisken og stirrer sjokkert på skjermen.

– Er det sant? spør en gjest som sitter like ved.

– Er det virkelig sant? gjentar hun med den ene hånden foran munnen og øynene klistret til mobiltelefonen.

Nyhetsvarselet: President Evo Morales har annonsert at han går av etter 13 år som president.

Morales trakk seg etter flere uker med protester og anklager om valgfusk. Morales selv, og flere land, blant annet Argentinas president, kaller det et «statskupp». FN er dypt bekymret for den urolige situasjonen i landet.

TRAKK SEG: President Evo Morales står på podiet i El Alto søndag og kunngjør sin avgang. Foto: STR / EFE

Flere krevde hans avgang

Servitør Gabriel Salazar (23) løper inn på kjøkkenet for å bringe over de glade nyhetene til resten av personalet.

– Evo har gått av, sier han.

– Vi klarte det! Jeg kan ikke tro det. Vi er endelig frie!

Flere av gjestene løper ut i gatene sammen med kjøkkenpersonalet i bydelen Sopocachi, noen kilometer fra presidentpalasset i sentrum.

– Vi er fri, ropes ut i gatene.

Forbi farer biler fulle av mennesker, inkludert mange barn, med bolivianske flagg vaiende ut av vinduene. Ikke langt unna høres fyrverkeri.

President Morales annonserte avgangen live på tv, «for å sikre stabilitet i landet», etter tre lange uker med protester som har lammet det søramerikanske landet i etterkant av presidentvalget 20. oktober i år. Situasjonen toppet seg tidlig søndag da internasjonale valgobservatører erklærte at de fant «klare uregelmessigheter» ved valget.

Både hærsjefen, politisjefen og opposisjonen krevde dermed at Morales måtte gå av.

Evo Morales kunngjorde søndag 10. november at han går av som president i Bolivia. Samme natt er VG i gatene i La Paz. Mor og sønn ruller forbi med glade rop. Foto: Malene Emilie Rustad

Folket takker politiet

Nede i krysset står Terese Toro (68). Hun kan nesten ikke tro hva som holder på å skje.

– Jeg har demonstrert i 22 dager i strekk. Hver eneste dag har jeg stått ute i gatene med flagg og skreket, opptil åtte timer hver dag. Endelig kan jeg sove, jubler Terese.

– Politiet har vært fantastiske. Det må jeg bare få sagt. De er grunnen til at Evo måtte gå av. I dag feirer jeg med dem, sier Terese, før hun løper bort til venninne som poserer med politioffiser for å ta bilder.

50 meter ned i gaten står en haug med politifolk omkranset av lokale. De er rake i ryggen og tar vennlig imot alle som ønsker å ta bilder med dem.

DAGLIG DEMONSTRASJON: Terese Toro har demonstrert 22 dager i strekk. I dag er hun lykkelig og takker politiet for dere støtte gjennom ukene med protester. Foto: Malene Emilie Rustad

En politibetjent som har ansvaret i gruppen gir oss tillatelse til å komme nærmere.

– Hva tenker du om at Evo Morales har valgt å gå av?

– Jeg er så klart glad! Han er endelig borte. Vi i politiet jobber for folket, og nå skal ting endelig endres, sier sjefsbetjent Franklin Prado.

LYKKE: Flere venninner samler seg utenfor politihuset i Sopocachi for å feire. Foto: Simen Sletsjøe

– Vi har levd i et diktatur frem til nå

Folket trekker mot Murillo-plassen, der både presidentpalasset og nasjonalforsamlingen ligger. Biler, motorsykler og mopeder farer og tuter, og folket roper like ivrig hver gang.

«Si se puedo» er slagordet som går taktfast igjen. Det betyr «vi klarte det».

Midt på plassen står Alejandra Navia (31) med et forundret uttrykk. Hun kan ikke tro hva som holder på å skje.

– Jeg er så glad, gjentar hun flere ganger før hun får samlet seg.

– Jeg er glad fordi vi nå endelig kan leve i et ekte demokrati. Vi har levd i et diktatur frem til nå, sier hun.

Bak henne tar jublingen nye høyder når en politibil kjører forbi. «Bravo policia, gracias!» ropes det i folkemengden. En av politimennene lener seg ut av vinduet og vaier vilt med et flagg. «Si se puedo» roper han ut til folkemengden, som gjentar slagordet, stadig høyere.

ROPER UT: Demonstrantene jubler til «Vi klarte det» og «Endelig». Foto: Simen Sletsjøe

Murillo-plassen er full av glade folk, som også er slitne. Mange har protestert mot Morales i ukevis.

Landets grunnlov begrenset opprinnelig antall perioder til tre, og da Morales spurte folket i en folkeavstemning i 2016 om å ta en fjerde periode, fikk han nei. Likevel ga en domstol ham rett til å stille til høstens valg, i en omstridt kjennelse som splittet landet. Men det var anklager om valgfusk på valgdagen som ble tungen på vektskålen.

– Jeg har sett frem til dette i 22 dager. Dette har vært en veldig hard kamp og demokratiet har stått på spill, sier Stephan Hochhauser Lema (21).

Stephan Hochhauser Lema (21) har ventet på dette siden 2016. Foto: Simen Sletsjøe

– Ja, uten Evo blir alt bra, samstemmer kompisen Juan Ignacio Abasto (21). De to vennene har funnet seg en bra utsiktsplass på toppen av en rundkjøring.

De skuer utover plassen hvor familier med små barn, bestefedre, brødre, søstre, ektepar og vennegjenger har samlet seg for å feire den store dagen. Kinaputter smeller her og der, hvor enn det er mer enn to meter tomrom.

– Men det kan nok bli krevende økonomisk, sier Stephan Hochhauser Lema (21).

Stephan sikter til at Bolivia under Morales har hatt sterk økonomisk vekst og fått sin fattigdomsrate halvert, ifølge Reuters.

Økonomiske problemer eller ikke – det er lykkedagen til en gammel dame som selger luer med skriften «Bolivia» på. De grønne, gule og røde luene går som hakka møkk og selges både til lokale og turister som villig lar seg overbetale for de fargerike hodeplaggene.

HEDRER POLITIET: Flere demonstranter vil ta bilder med landets politi og takker dem for at de er på folkets side etter at presidenten Evo Morales trakk seg søndag. Foto: Simen Sletsjøe

Tidenes bursdagsfeiring

På et opphøyd hagebed står et par og gliser. De skulle ut og feire bursdagen til Silverio Condo som fyller 43 år i dag, men plutselig ble det mer å feire.

– Jeg er så overlykkelig. Endelig kan jeg sove, sier Rosie Copa (35).

Hun forteller at hun kun bor to kvartaler unna Murillo-plassen og at mangelen på søvn de tre siste ukene har vært slitsomt. Men i kveld skal hun feire.

– Det har vært et diktatur altfor lenge. Vi trenger en ny president og en ny regjering, sier bursdagsbarnet Silverio Condo (43).

– Det er en ekstra stor og lykkelig dag i dag, sier han.

BURSDAGSBARNET: Silverio Condo fyller 43 år i dag og har ekstra mye å feire.– Jeg er så overlykkelig. Endelig kan jeg sove, sier en sliten Rosie Copa (35). Foto: Simen Sletsjøe

Tilbake på Café Typica i bydelen Sopocachi er servitørene fortsatt strålende fornøyd – og i sjokk. Stemningen har roet seg betraktelig, men alle bordene er fulle av familier, vennegjenger og par som ser ut til å feire med øl og søtsaker.

GJERNINGSØYEBLIKKET: Michelle Penaranda (22), Allison Dacosta (22) og Francisco Chacin Villarroel (26) de de nettopp fikk høre nyheten om at Evo Morales går av. Foto: Malene Emilie Rustad

– Alle demonstrasjonene har vært et slit. Regjeringen skulle ha gått av for lenge siden. Dette er det vi vil som et land, sier servitør Francisco Chacin Villarroel (26).

– Men vi må fortsatt være forsiktige, ting kan fortatt endret seg, sier han.

– Hva tror du vil skje nå?

– Det er vanskelig å si. Vi må vente og se hva som skjer i morgen. Men jeg tror det blir roligere nå og at ting går tilbake til det normale. Også har jeg troen på at dette blir en demokratisk prosess. Vi må ha nyvalg nå, denne regjeringen har vært altfor lenge, avslutter Fransisco.

Sent søndag kveld lokal tid var det ikke klart hvem som tar over som president inntil nyvalget blir holdt, men ifølge Reuters skal parlamentet samles snarlig for å komme frem til en foreløpig løsning.

LES OGSÅ: Kampen om Amazonas

Publisert: 11.11.19 kl. 11:44







Mer om