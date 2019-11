DREPT? 33 år gamle Jamie Rae Feden ble sist sett 15. september i år. Hun har ifølge politiet bryne øyne og er 124 centimeter høy og 34 kilo tung. Foto: Bethel Park Police

Mann skal ha tilstått drap på savnet kvinne: Politiet mener han ga seg ut for å være henne på Facebook

Etter at han hadde drept sin hemmelige kjæreste skal mannen ha gitt seg ut for å være henne på Facebook, ifølge amerikanske medier.

33 år gamle Jaime Rae Feden ble sist sett 15. september i år, ifølge politiet i Bethel Park, en forstad til Pittsburgh i den amerikanske delstaten Pennsylvania.

Sist torsdag ble hun meldt savnet av politiet. Dagen etter meldte lokalt politi at de hadde pågrepet 39 år gamle John Matthew Chapman.

Han er siktet for kidnapping, motarbeidelse av rettsvesenet og ulovlig bruk av en kommunikasjonsplattform.

Chapman skal ifølge Buzzfeed News være en gift mann som levde et dobbeltliv med Jamie Rae Feden som sin hemmelige kjæreste.

Politiet sier at de fremdeles leter etter kvinnen, men ifølge CBS Pittsburgh skal Chapman ha tilstått å ha drept henne.

Kan være funnet

TV-kanalen skriver a Chapman skal ha forklart at han på et tidspunkt i september skal ha tatt med Feden på kjøretur fra Bethel Park til Las Vegas. Politiet mener angivelig at Chapmans plan var at han skulle drepe Feden på turen.

Ifølge CBS Pittsburgh skal 39-åringen ha forklart at han tapet over kvinnens munn og nese slik at hun ble kvalt. Deretter skal han ha forklart at han stripset hendene og føttene hennes før han bandt henne til et skilt i Nevada-ørkenen.

Etterforskerne kontaktet derfor politiet i Nevada. De kunne fortelle at de 5. oktober fant en så langt uidentifisert kvinne, som passer beskrivelsen av Jamie Rae Feden.

Ifølge TV-kanalen sier politiet at det foreligger tilstrekkelige bevis til å tro at kvinnen er den savnede 33-åringen, men de vil likevel ikke ta ut drapssiktelse ennå.

– Først må vi finne Jamie, og finne ut om hun faktisk er død og om han snakker sant om dette, sier politistasjonssjef Timothy O’Connor.

Tatoveringer

Årsaken til at politiet har siktet Chapman for ulovlig bruk av en kommunikasjonsplattform skal være at de mistenker ham for å ha delt en rekke statusoppdateringer fra Fedens Facebook-profil flere uker etter at hun forsvant.

Det lokale nyhetsnettstedet WXPI hevder at Chapman har vært gift i over et år, og at det som angivelig er kona, Maureen Chapman, har hevdet overfor dem at mannen ringte henne fredag morgen og tilsto at han hadde drept Feden.

Ifølge et nasjonalt register over savnede og uidentifiserte personer skal kvinnen som ble funnet ha hatt en tatovering der det sto «Keith, Robin, Jason» og en firkløver nederst på høyre ben.

Jaime Fedens venn Nikki Lawrence sier til Buzzfeed News at venninnen skal ha hatt disse tatoveringene.

Ifølge Lawrence skal Feden og Chapman ha møtt hverandre i 2009, og de skal ha «datet» av og på siden den gang. Venninnen hevder at Feden ikke visste at Chapman var gift.

