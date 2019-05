IRANS UTENRIKSMINSTER: Mohammad Javad Zarif under et besøk i Beijing i forrige uke. Foto: Thomas Peter / Pool / AP / NTB scanpix

Iran: – Amerikanske soldater truer freden

USAs økende antall soldater i Midtøsten truer internasjonal fred og sikkerhet, mener regjeringen i Iran.

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif uttalte seg om den amerikanske styrkeoppbyggingen lørdag idet han avsluttet et besøk i Pakistan.

– Økt amerikansk nærvær i regionen vår er svært farlig og en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet og må konfronteres, sa Zarif til nyhetsbyrået IRNA.

I løpet av våren har konflikten mellom USA og Iran tilspisset seg, og USA varslet nylig at de vil utstasjonere et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten som støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen.

– Rettferdiggjør sin fiendtlige politikk

USAs president Donald Trump sa fredag at han vil sende ytterligere 1.500 soldater til Midtøsten. En av begrunnelsene er at styrkeoppbyggingen er et svar på angrep som Iran angivelig står bak.

– Amerikanerne kommer med slike påstander for å rettferdiggjøre sin fiendtlige politikk og skape spenning i Persiabukta, hevder utenriksminister Zarif.

Iran inngikk 2015 en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, der landet i bytte mot sanksjonslette forplikter seg til ikke å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) overvåker de iranske anleggene og har slått fast at landet har etterlevd sin del av avtale.

Det er Trump uenig i:

– Hvis Iran vil slåss, vil det offisielt bli slutten på Iran. Kom aldri med trusler mot USA igjen, skriver han på Twitter.

Vil ramme Irans oljeeksport

Tidligere har Trump gitt uttrykk for at han ikke ønsker en militær konflikt med Iran.

Det gjentok han til Fox News natt til mandag da han sa han ikke ønsker krig, men at en eventuell utvikling av Irans atomprogram vil være grunn til å gjøre et unntak.

FAKTA OM ATOMAVTALEN Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet.

I bytte mot innsyn er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet.

Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått.

Samtidig har Iran godtatt åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016. Hvis Iran bryter den, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet.

Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen. Vis mer vg-expand-down

USA trakk seg fra hele avtalen for et år siden. Siden har USA også skjerpet sanksjonene mot Iran.

I mai ble det kjent at Iran vil trekke seg fra deler av atomavtalen landet har inngått med flere vestlige land, som svar på sanksjonene fra USA.

På omtrent samme tid bestemte USA seg for å sende et hangarskip og bombefly til Midtøsten. Da uttalte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, at beslutningen var en reaksjon på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler».

Spenningen økte ytterligere da USA bestemte seg tidligere denne måneden for å avslutte unntaket fra amerikanske sanksjoner for land som handler med Iran.

Hensikten var å ramme Irans oljeeksport, og dermed frata regjeringen i landets viktigste inntektskilde.

