«EN KRIGSHISSER». Nord-Korea mener USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton jobber mer for å ødelegge freden og sikkerheten, enn å bevare den. Bolton er på plass i Tokyo i forbindelse politiske samtaler. Foto: AP / Yohei Kanasashi / NTB scanpix

Nord-Korea kaller Bolton «krigshisser» og for et «ubrukelig menneske»

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er en «krigshisser», mener Nord-Koreas utenriksdepartement. De reagerer på at han mente de brøt FN-resolusjoner.

VG / NTB

Nå nettopp







Det var feil av Bolton å konkludere med at Nord-Korea ikke respekterte FNs resolusjoner etter at de testet missiler, sier Nord-Koreas utenriksdepartement i en uttalelse via landets statlige nyhetsbyrå KCNA mandag. Det melder Reuters.

I en uttalelse som siterer en representant for utenriksdepartementet, står det at å slutte med missiltester betyr å gi opp retten til å forsvare seg selv.

Les også: Nord-Korea hevder de har testet nytt presisjonsvåpen

Representanten mener Bolton jobber mer for å ødelegge freden og sikkerheten, enn å bevare den og kaller Bolton for en «krigshisser». Nord-Korea kaller Bolton også et «ubrukelig menneske».

les også Reaksjoner på at Nord-Korea skal ha avfyrt flere missiler

I tillegg til å mene at Nord-Korea bryter med FNs resolusjoner, sa Bolton lørdag at tiltak må gjøres. Han sa imidlertid at USA fremdeles er innstilt på å gjenoppta samtalene med landet.

Ifølge Bolton har ikke USA «hørt så mye fra Nord-Korea» siden møtet i Hanoi i februar, skriver CBS News. Toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump brått og uten noen avtale.

Trump fortalte at Nord-Korea krevde at samtlige sanksjoner skulle bli opphevet, dersom de skulle nedruste i større skala, men 48 timer etter møte dukket det opp satellittbilder som forskere mener viser at Nord-Korea har startet «en rask gjenoppbygging» av et anlegg for langdistanseraketter.

Publisert: 27.05.19 kl. 08:58