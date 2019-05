SAMME ART: Dette er en ballpyton eller kongepyton, avbildet i Oslo i 2012. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mann gikk på do – ble bitt av pytonslange

En 52-årig mann fra Coral Springs i Florida ble bitt av en pytonslange da han løftet opp toalettsetet søndag morgen.

Det er regionavisen Sun Senteniel som melder om hendelsen. De refererer fra en politirapport som beskriver at da mannen løftet toalettsetet i 4-tiden søndag, reiste en rundt 1,2 meter langt pytonslange seg fra skåla og bet mannen.

Slagen var av arten kongepyton, også kalt ballpyton, og er ikke giftig. Mannen ble bitt i armen og fikk behandling hjemme i sin leilighet.

En talsperson for politiet, Chris Swinson, sier at slangen ikke tilhører mannen som ble bitt og at det er uklart hvordan den kom seg opp i toalettet.

Ifølge Sun Senteniel sier han at slangen kan ha tilhørt en tidligere beboer, eller ha kommet seg dit gjennom bygningens rørsystem.

Til lokalavisen Coral Springs Talk, sier Swinson:

– Det er alles verste mareritt.

Slangen ble fraktet til veterinæren, hvor den fikk behandling for en skjell-infeksjon.

Ifølge Store norske leksikon er kongepyton den minste av pytonartene i Afrika. Hunnen blir lengst – mellom 1,2 – 1,4 meter lang. Slangen er svært populær som kjæledyr og er så langt ikke utrydningstruet.

Publisert: 29.05.19 kl. 18:56