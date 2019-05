Orbán lover grundig etterforskning av Donau-ulykken

Statsminister i Ungarn Viktor Orbán lover at båtulykken på Donau, hvor sju personer omkom og 21 personer fortsatt er savnet, blir grundig etterforsket.

NTB

– Folk er rystet, sier Orbán ifølge nyhetsbyrået Reuters, og legger til at han har bedt om en grundig etterforskning av ulykken.

Fortsatt er 21 personer savnet. Ungarske myndigheter har bekreftet at sju personer er reddet opp i live, mens sju personer er bekreftet omkommet.

– Det har skjedd en ulykke hvor passasjerene nesten var uten sjanse til å overleve, sier statsministeren til statlig ungarsk radio fredag.

Tidligere har myndighetene opplyst at hendelsen etterforskes som en kriminell handling. Sent torsdag kveld ble kapteinen på elvecruiseskipet Viking Sigyn, som kolliderte med turistbåten, satt i varetekt.

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen er mistenkt for «handlinger som førte til ulykken».

Ungarske myndigheter forbereder seg fredag på å heve den over 70 år gamle turistbåten som sank. Det er ventet at arbeidet vil ta flere dager. Båten ble torsdag lokalisert ved Margaret-brua, ikke langt unna parlamentet i sentrum av den ungarske hovedstaden.

Passasjerene om bord i turistbåten var i all hovedsak turister fra Sør-Korea. Den sørkoreanske turoperatøren opplyser at det var 30 turister, to reiseguider og en fotograf i reisefølget. Flere familier var blant deltakerne.

VIL ETTERFORSKE: Statsminister Viktor Orbán i Ungarn sier han har bedt om at båtulykken i Budapest onsdag etterforskes grundig av ungarsk politi. Foto: John Thys / AP

Publisert: 31.05.19 kl. 09:35