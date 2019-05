FLERE SKUDD: Det ble funnet patronhylstre og prosjektiler på åstedet på Vestrebro i København. Foto: Kenneth Meyer / Ekstra Bladet

Mann ble skutt og drept foran sin høygravide kone i København: – Uforståelig

En 39 år gammel mann mistet livet da han ble skutt på høylys dag i København tirsdag denne uken. Blant vitnene var hans høygravide kone, som gikk rett ved siden av ham.

En nær barndomsvenn av mannen forteller til Ekstra Bladet at de pårørende er i sjokk.

– Det er helt uforståelig. De var så glade og lykkelige sammen etter at de giftet seg forrige sommer, og han gledet seg veldig til å bli far, sier hun.

Ifølge kvinnen skal avdødes kone føde ekteparets første barn neste måned.

– Minst fem skudd

Den brutale hendelsen skjedde rundt klokken 13.20 i Helgolandsgade på Vesterbro tirsdag. En maskert mann kom ut av en svart Audi og gikk målrettet mot 39-åringen, og skjøt han med en rekke skudd på kloss hold, skriver avisen.

Skytteren løp deretter tilbake til bilen, hvor minst én medgjerningsmann satt klar bak rattet, som kjørte vekk fra stedet i full fart.

Det var flere vitner til hendelsen. To menn, som arbeider like ved åstedet, sier til Ekstra Bladet at drapet så «skremmende profesjonelt og velplanlagt ut».

Et annet vitne, som sammen med andre forsøkte gjenoppliving av mannen, sier til TV 2 at han hørte minst fem skudd. Mannen ble fraktet i ambulanse til sykehus, hvor han ble erklært død.

BILBRANN: Bilen som kjørte fra åstedet, ble funnet utbrent en drøy time senere. Foto: Kenneth Meyer / Ekstra Bladet

Etterlyser flere vitner

Ved 14.40-tiden samme dag rykket store politistyrker ut til en brennende bil i Bondehøjvej mellom Sengeløse og Holbækmotorvejen. Dette var samme type bil, en Audi A4 Avant, som hadde kjørt fra åstedet, og politiet så derfor de to hendelsene i sammenheng.

Onsdag tvitret politiet at de etterlyser flere vitner til drapet og informasjon om fluktkjøretøyet, som har registreringsnummer CE 51 588. De som vet eller har sett noe kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.

FLUKTBILEN: En eller flere gjerningsmenn flyktet fra åstedet i denne bilen. Foto: Københavns Politi

Ukjent motiv

To dager etter drapet er fortsatt ingen mistenkt eller pågrepet. Vitner skal ha sagt at skytteren og sjåføren var mørkhudede.

Politiet har foreløpig ikke fastslått motiv, men er i gang med å undersøke 39-åringens privatliv, omgangskrets og virksomhet.

På spørsmål fra Ekstra Bladet om drapet kan være æresrelatert, svarer etterforskningsleder Brian Belling:

– Det har vi også med i bildet, men det er ikke noe som umiddelbart tyder på det.

Publisert: 10.05.19 kl. 02:10