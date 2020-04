UVISSHET: Kim Jong-un, her avbildet i desember 2019, har muligens gjennomgått et medisinsk inngrep. Foto: STR / KCNA VIA KNS

Reuters: Kina har sendt medisinsk hjelp til Kim Jong-un

Anonyme kilder hevder til nyhetsbyrået at Kina har sendt et team til Nord-Korea, deriblant medisinske eksperter som kan gi Kim Jong-un råd.

Påstandene kommer noen dager etter at det dukket opp rykter om at Nord-Koreas leder skal være alvorlig syk etter å ha gjennomgått en operasjon. Flere eksperter påpekte i etterkant at ryktene kan være grunnløse.

Natt til lørdag norsk tid melder Reuters at tre anonyme kilder som skal ha kjennskap til saken forteller at en delegasjon av kinesiske leger og embetsmenn angivelig er sendt til Nord-Korea.

Ifølge to av kildene skal teamet, ledet av et høytstående medlem av det kinesiske kommunistpartiet, ha reist fra Beijing torsdag.

Hverken departementet for internasjonale forbindelser eller Kinas utenriksdepartement har besvart Reuters forespørsel om en kommentar fredag kveld.

USAs president Donald Trump sa på sin daglige pressekonferanse tirsdag kveld at han ikke vet om ryktene er sanne, men at han ønsker den nordkoreanske lederen «alt godt». Torsdag sa presidenten at «Jeg tror rapporten var feilaktig.»

Fredag opplyste en av Reuters kilder fra Sør-Korea at deres informasjon er at Kim er i live og kommer til å vise seg offentlig igjen snart.

En kilde tett på amerikansk etterretning oppga at det er en kjent sak at Kim Jong-un har helseproblemer, men at de ikke har noen grunn til å konkludere med at han er alvorlig syk.

Rykter om operasjon

Denne runden med spekulasjoner startet med Daily NK, et nettsted basert i Seoul som baserer seg på anonyme kilder i Nord-Korea for å få ut nyheter fra det lukkede landet uten noen fri presse.

Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, påpekte tirsdag at Daily NK absolutt ikke er noen troverdig kilde og at deres evne til å grave opp interessante opplysninger er veldig begrenset.

Nettstedet hevdet å ha én kilde som sier at Kim ble hjerteoperert på Hyangsan sykehus, et sykehus kun for ham og familien, 12. april. Statslederen har ikke vist seg i statlig media siden da.

Det skal ha vekket oppsikt at han ikke viste seg på merkedagen 15. april, da bestefaren Kim Il-sungs bursdag feires. Det er en av landets største høytidsdager, hvor det vanligvis blir avholdt store militærparader.

12. APRIL: Dette bildet fra statlige KCNA viser Kim som inspiserer luftforsvaret i Nord-Korea. Foto: KCNA / KCNA

Mandag kom også melding om at etterretninger USA overvåker hevdet Nord-Koreas leder var alvorlig syk etter en operasjon.

Sør-Korea skeptiske

Talsperson for Sør-Koreas president Moon Jae-in, Kang Min-seok, sa de ikke hadde noe å bekrefte, mens Sør-Koreas statlige nyhetsbyrå Yonhap siterte en ikke navngitt regjeringskilde på at historien «ikke var sann». Et medlem i etterretningskomiteen skal også ha sagt at de tviler på meldingen.

CNN snakket tidligere i uken med flere anonyme kilder som angivelig kjenner til USAs overvåkning av informasjon om Kim Jong-uns helse, og én av disse sa mandag at bekymringene knyttet til hans helse er troverdige, men at det er vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden.

Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier ved Senter for internasjonal sikkerhet, sa til VG tirsdag at Nord-Korea trolig er det aller vanskeligste landet å innhente etterretning fra, og særlig om situasjonen for landets leder.

– Det er derfor vanskelig å bedømme om ryktene knyttet til Kim Jong-uns helsetilstand er basert på korrekt informasjon, eller om det er mer grunnløse rykter som har oppstått fordi han ikke har deltatt på enkelte seremonier de siste dagene, skrev han i en e-post til VG.

Ifølge New York Times har det skjedd flere ganger tidligere at Kim Jong-un har unnlatt å vise seg i flere uker i strekk, og også da har det oppstått rykter om hans helsetilstand.

Publisert: 25.04.20 kl. 08:03

