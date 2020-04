HISTORISK: Her forlater amerikansk helsepersonell flyet etter den første gjennomføringen av evakuering med «Transport Isolation System». Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. Devin Nothstine

Norske soldater frykter corona-katastrofe i Afghanistan

Et feltsykehus i Afghanistan styres nå av norske soldater. De melder om kraftig underrapportering i coronatall, og frykter katastrofetilstander.

Nå nettopp

– Vi forventer et utbrudd også i leiren. Foreløpig har alle tilfellene vært i karantenefasilitetene, sier oberstløytnant og Senior Medical Officer, Christian Medby over telefon fra Afghanistan.

Han og feltsykehusdirektør Therese Killi Hansen har sammen med en gruppe norske sanitetssoldater overtatt driften og ansvaret for feltsykehuset ved Hamid Karzai Internasjonale flyplass.

Fredag gjennomførte det amerikanske luftforsvaret en historisk evakuering av tre personer fra leiren. De tre var smittet av coronaviruset, og ble fraktet ut i det amerikanerne kaller «Transport Isolation System».

les også Major Therese drar til corona-utsatte Kabul

Kuvøser

Betegnelsen beskriver kuvøser som amerikanerne utviklet i sammenheng med Ebola-spredningen i 2014. Disse skal trygt kunne frakte ut smittsomme mennesker, uten å sette personellet på flyet i fare.

– Ingen av de tre var kritisk dårlig på noe vis, men spesielt to av dem hadde risikofaktorer, så vi ønsket å få dem ut, forteller Medby.

Se soldatenes private bilder fra evakueringen:













Det ble derfor sendt en forespørsel til Landstuhl i Tyskland, hvor alle skadede amerikanere militære sendes, fra Irak, Afghanistan og andre steder i Europa.

Avgjørelsen ble tatt, og for første gang i historien ble smittetransporten tatt i bruk av amerikanerne, ved hjelp av det norske teamet.

– Etter at det ble bestemt at de skulle evakueres ut av Afghanistan, tok det mindre enn 24 timer før flyet var på plass. De ble klargjort for transport til flyet, hvor de ble tatt i mot av helsepersonell. Der ble de plassert i smittevern-«kuvøser» og fraktet til Tyskland, forteller major Therese Killi Hansen.

VASKES NED: Etter transporten må flyet desinfiseres. Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. Devin Nothstine

– Hermetisk lukket

Leiren tar kun imot pasienter fra militærleiren, og de har foreløpig klart å holde kontroll på smitten der inne, grunnet kraftige tiltak.

– Leiren er nesten hermetisk lukket. Afghanere som jobber her har ikke mulighet til å dra hjem. De bor midlertidig her. Vi ønsker ingen trafikk inn og ut av leiren. Personell som skal ha tjeneste her, må ha vært i karantene 14 dager i forkant. De må kunne dokumentere at de har gjennomført karantene. Hvis ikke, blir de plassert i karantene her i 14 dager, forteller Hansen

FØR AVREISE: Oberstløytnant Christan Medby og Major Therese Killi Hansen like før avreise til Kabul. Foto: Helge Mikalsen

Utenfor leiren sier de det er mer dramatisk. I øyeblikket er det fra offisielt hold meldt om kun 607 smittetilfeller i Afghanistan og 18 coronadødsfall. Samtidig melder nabolandet Iran om hele 71.686 smittede, og 4474 døde.

De norske soldatene tror ikke at tallene fra landet de er i, kan stemme.

– Tallene for befolkningen her er grovt underrapportert. I nabolandet Iran er tallene mye høyere, sier Hansen

– Samtidig hører vi rapporter fra Kabul om at leger og politisjefer dør. Det er mye mer utbredt enn det som kommer frem. Det er full katastrofe utenfor gjerdet vårt, mener Medby.

Situasjonen i landet er kaotisk, og de forteller at det utnyttes.

– Taliban gjør nytte av situasjonen i propagandaøyemed. De sier de har kontroll på smitten, forteller de.

18. MARS: Tusener afghanere vender tilbake til Afghanistan på en grenseovergang i Herat-provinsen. Tilbake til et fattig land som er svært dårlig forberedt på et stort utbrudd av coronaviruset. Foto: Hamed Sarfarazi / AP

Nettsted: 12 respiratorer

The Intercept skrev tidligere i april om hvordan Afghanistans to sykehus dedikert til å håndtere coronasmittede kun har til sammen 12 respiratorer. I tillegg var hånddesinfeksjonsgelen produsert av landets helsemyndigheter uten alkohol.

Ifølge Al Jazeera har mer enn 200.000 afghanere returnert fra hardt corona-rammede Iran. 6. april hadde Afghanistan 367 bekreftede tilfeller av corona, hvorav 210 hadde kommet fra Iran.

Afghanske helsemyndigheter frykter at 16 av over 30 millioner innbyggere kan bli smittet, skriver BBC. I det verst tenkelige scenariet kan det føre til et behov for 700.000 innleggelser, 220.000 intensivpasienter og 110.000 mulige dødsfall.

Ifølge den britiske statskanalen finnes det 10.400 sykehussenger i hele landet.

– Tidsspørsmål

Inne på leiren har de foreløpig kontroll. Til nå har de hatt seks tilfeller. Tre av dem ble fraktet ut, og de har ikke hatt noen utbrudd inne i leiren. Men både Hansen og Medby mener det er et tidsspørsmål før det kommer et utbrudd også der. I mellomtiden gjennomfører de alle tiltak som mulig kan tas inne i leiren.

– Vi bruker munnbind når vi er utendørs, og når vi er samlet mer enn fem personer, forteller Hansen.

Og når de finner plass til fritid, er det ikke så mye å finne på i en hermetisk stengt leir.

– Alle velferdstilbud er stengt, så det er ikke så veldig mye å ta seg til, forteller Medby.

Publisert: 13.04.20 kl. 13:57

Mer om Afghanistan Taliban Iran Karantene Coronaviruset Kabul

Fra andre aviser