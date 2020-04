TRIO: Det hvite hus’ smittevernekspert og rådgiver om coronaviruset, Anthony Fauci (t.v.) og president Donald Trump lytter til visepresident Mike Pence på en pressekonferanse onsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Nå innrømmer visepresidenten: USA kan rammes som Italia

Visepresident Mike Pence skylder på andre for sendrektigheten – men innrømmer nå at USA ser ut til å bli rammet av coronaviruset på samme måte som Italia.

– Vi tror Italia kan være det mest sammenlignbare området med USA på dette tidspunktet, sa han i et intervju med CNN onsdag.

– Hvis vi ikke hadde satt i verk tiltakene, ville millioner av amerikanere ha omkommet, snarere enn de 100.000 til 240.000 som det for øyeblikket spås kommer til å dø, sa visepresidenten.

USA har nå passert 200.000 mennesker bekreftet smittet med coronaviruset. Ifølge VGs tall er antallet nå kommet opp i 205.172, mens Italia har 110.574 bekreftet smittede.

Foreløpig ligger USA langt etter Italia i antall døde: 4.561 mot 13.155. Italia har fortsatt desidert flest døde av coronaviruset i verden.

Samtidig følger ikke Pence dem som anklager president Donald Trump for å ha vært sinken i USAs kamp mot viruset.

CNNs Wolf Blitzer spurte gang på gang visepresidenten hvorfor ikke USA reagerte raskere. Mike Pence svarte med å skylde på andre:

– Jeg vil være veldig åpen med deg og si at i midten av januar vurderte CDC fortsatt at risikoen for coronaviruset for det amerikanske folk var lav. Det aller første tilfellet, som var en som hadde vært i Kina – kom sent i januar.

CDC er «Centers for Disease Control and Prevention», som er et slags amerikansk svar på Folkehelseinstituttet.

Pence fortsatte med å skylde på Kina:

– Realiteten er at vi kunne ligget bedre an hvis Kina hadde vært mer imøtekommende.

– Kina har vært mer transparente med hensyn til coronaviruset enn de har vært for andre smittsomme sykdommer de siste 15 årene. Men det synes nå tydelig at Kina drev med dette lenge før verden fikk vite det i desember, kanskje så mye som en hel måned tidligere.

President Donald Trump har forandret sin måte å omtale coronaviruset på ganske kraftig i løpet av de siste månedene.

CNN poengterer at han så sent som den 26. februar sa:

– Dette er en influensa. Det er som en influensa. Du behandler den som en influensa.

I januar uttalte en selvsikker president:

– Vi har det totalt under kontroll.

Både Trump og Mitch McConnell, den republikanske flertallslederen i Senatet, har antydet at riksrettsprosessen distraherte den amerikanske regjeringen fra å ta tak i den gryende corona-krisen.

– Jeg mener det er en innrømmelse av at kanskje hverken presidenten eller flertallslederen kan håndtere jobbene sine, sier Nancy Pelosi til CNN onsdag.

– Vi har en liv- og død-situasjon her i landet, og de skal ikke prøve å gjemme seg bak en unnskyldning om at de ikke gjorde noe, men de innrømmer at de ikke gjorde noe, sier Pelosi, demokraten som er leder i Representantenes hus.

– Men akkurat nå må vi samarbeide for å få jobben gjort.

I løpet av onsdagen kom det flere meldinger om corona-situasjonen i USA:

Det er krise i New York, der dødstallet nå nærmer seg 2000, ifølge delstatsguvernør Andrew Cuomo. Nesten 400 personer er døde det siste døgnet, slik at totaltallet nå er 1941. Over 80.000 er registrert smittede.

2900 personer i New Yorks brannstyrke er nå syke, inkludert de som også har andre sykdommer. 282 i brannstyrken har testet positivt for corona.

Tusenvis av besetningsmedlemmer evakueres fra det atomdrevne hangarskipet USS Theodore Roosevelt, som er rammet av viruset. Skipssjefen slo alarm og varslet at mannskapenes liv sto i fare. Marinen vil ikke avsløre hvor mange som er smittet.

Også Florida og Nevada innfører regler om at folk skal holde seg hjemme. Mer enn 30 delstater innførte lignende ordninger for en uke siden.

