Familien ba sammen, så ble alt svart: Snekkeren Diluk ble drept

NEGAMBO (VG) I et enkelt hjem rett ved siden av den katolske kirken St. Sebastian, ligger det en død mann på en hvit madrass, pyntet i dress.

De hadde kortest vei av alle, for den katolske kirken de hadde gått til i 15 år, lå rett over veien.

Tidlig søndag morgen våknet den 38 år gamle snekkeren Diluk Fernando opp i sitt familiehjem og gjorde seg klar for en ekstra spesiell dag. Det var første påskedag, den viktigste dagen for katolikker verden over.

For den katolske minoriteten på Sri Lanka, som består av rundt seks prosent av befolkningen, skulle dette være en festdag.

Diluk tok med seg familien sin, kona og datteren, til kirken over veien. De satt alle tre på samme benk under seremonien, da en selvmordsbomber entret en sidedør. Over 1000 mennesker skal da ha befunnet seg i eller rundt kirken.

I SORG: Chandrani mistet mannen sin. Dinethi mistet pappaen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Kona Chandrani sier til VG at alt plutselig ble svart, at de ikke så noe lysglimt, men at de ikke kunne høre og at støv fylte kirkerommet. Da kaoset la seg så hun at det ikke var liv i ektemannen. Han døde på stedet.

En splint fra den kraftige bomben traff snekkerens ansikt, rett under øyet og gikk inn i hjernen.

Den 38 år gamle snekkeren er bare ett av ofrene. Folk VG snakker med i og rundt kirken sier at de telte over 100 døde, kanskje så mye som 150.

Med de andre bombeangrepene rundt om på Sri Lanka på samme tidspunkt er det offisielle dødstallet 290. I tillegg er over 500 er skadet. Utenfor kirken ligger det blodige klær strødd. Inne i kirken er alt endevendt. Veggene er blodige og ennå er ikke alle de døde hentet ut.

FRA TRE TIL TO: Her er Diluk Fernando sammen med kona Chandrani og datteren Dinethi. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Et døgn etter at bomben gikk av, ble VG søndag formiddag invitert inn i familiens hjem i Negambo.

Utenfor er familiemedlemmer og venner kledd i hvitt for å hedre den døde. Han ligger inne i stuen, åpent på en hvit madrass. Ansiktet er vasket, men såret han døde av er tydelig under øyet. Han er kledd i svart dress, med hvite silkehansker. En vifte er rettet mot ansiktet hans, for å kjøle ned kroppen i varmen.

– Det var han som forsørget familien helt alene, det var han som fikset penger til mat og skolegang for vår datter. Jeg er knust, sier kona Chandrani til VG.

Hun gråter mens hun holder rundt sin ni år gamle datter, Dinethi.

DAGEN DERPÅ: Slik ser det ut i St. Sebastian-kirken etter terroren første påskedag.

Han beskrives som en veldig god far, en som tok vare på datteren for å gi henne et godt liv.

– Vi er en fattig familie og vi må leie dette hjemmet. Vi vet ikke hva vi nå skal gjøre.

Familien håper myndighetene nå kan gi litt økonomisk støtte, for datteren ønsker å utdanne seg til å bli sykepleier.

Vitner VG har snakket med ved kirken sier at selvmordsbomberen sprengte seg i luften kort tid etter at han entret kirken.

Diluks søster, Nirosha, som selv ble skadet i angrepet, beskriver et komplett kaos.

Hun er lamslått fordi broren er død, men sier at hele miljøet rundt kirken opplever det samme.

– Enhver familie har mistet noen, sier hun.

Mens VG er på besøk kommer nonner kledd i hvitt inn i stuen, for å be for den døde familiefaren.

BLE DREPT: Nonner ber her for den 38 år gamle snekkeren Diluk Fernando, som ble drept i angrepet mot St. Sebastian-kirken. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Diluks kone står helt stille inne i stuen og ser på sin døde mann. På en dag som dette, har hun ikke mange ord, men hun gjentar og gjentar:

– Han har forlatt oss, og nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre.

Ved 15-tiden lokal tid ble kisten med den døde familiefaren hentet ut av hjemmet. Familie og venner går gråtende bak det lange gravfølget. Langs veien står det mange hvitkledde og flere politifolk som viser sin respekt.

Det er begravelsesseremonier i mange av hjemmene rundt kirken. På veien passerer gravfølge et annet hjem, der tre kvinner har mistet livet.

