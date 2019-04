Nigel Farage vil delta i valget til nytt EU-parlament med sitt nye parti Brexit Party. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Vil revolusjonere britisk politikk med nytt brexitparti

Nigel Farage vil inn igjen i EU-parlamentet med et nytt parti som bare har ett mål for øye – å få Storbritannia ut.

Fredag ble valgkampen sparket i gang med offisiell partilansering i Coventry.

– Jeg mener oppriktig at dette akkurat nå er en nasjon der løver ledes av esler, sa Farage.

– Vi kan vinne dette europavalget og få parlamentarikerne i Westminster til å begynne å frykte Gud igjen. De fortjener intet mindre! sa han.

Farage har vært en av frontfigurene i kampen for å få Storbritannia ut av EU. Han var tidligere partileder for UKIP og ble valgt inn i EU-parlamentet for UKIP i 2014.

Nå vil han inn på nytt, denne gangen for det nystartede partiet Brexit Party.

Målet er intet mindre enn å revolusjonere britisk politikk – og samtidig redde brexit, som Farage nå mener står i fare for å gå i vasken på grunn av britiske politikeres inkompetanse.

Valget til nytt EU-parlament er et stort paradoks for Storbritannia, som egentlig skulle ha vært ute av EU nå og dermed sluppet å delta.

Men nå er skilsmissen utsatt, og dermed er britene pent nødt til å delta.

Valget kan fortsatt bli avlyst i Storbritannia hvis det kommer en avklaring om brexit før valgdatoen i slutten av mai.

